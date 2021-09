Indiske bønder har streiket i ti måneder

I september i fjor ble det vedtatt en liberalisering av landbrukssektoren i India. Målet var å deregulere næringa.

Før var nemlig bønder sikret en minimumspris når de solgte varene til statlig regulerte grossister. Men det nye lovverket åpner for at det nå kan selges til private selskaper, der de ikke er sikret å få stort tilbake.

For relativt små bønder betyr det økt konkurranse fra store selskaper og produsenter, og de frykter å miste tilskudd på varer som hvete og ris.

– Tusenvis av bønder har spredd seg utover ulike områder for å sikre en nasjonal streik rettet mot å minne myndighetene om å oppheve loven som er i favør store selskaper, sier en av de fremtredende bøndene som streiker, Rakesh Tikait, til Al-Jazeera.

– Myndighetene har ikke hørt på oss

Myndighetene mener på den annen side at liberaliseringen betyr nye muligheter og bedre priser for bønder.

På grunn av dereguleringen har bønder i over ti måneder slått leir på viktige innfartsårer rundt hovedstaden New Delhi.

En av demonstrantene som har holdt stand i 10 måneder, sier til Al-Jazeera at «de er mødre, koner og døtre av bønder» og at de nekter å rokke på seg til loven er opphevet.

– Myndighetene har ikke hørt på oss, så vi har sittet på veiene. Hvis bønder slutter å jobbe, hvor skal du da få maten fra? Hele landet vil være uten mat, sier hun.

Tidligere i september møtte over 500.000 bønder opp til en demonstrasjon i staten Uttar Pradesh, den største til nå. Demonstrasjonene har i all hovedsak vært fredelige, sett bort fra en traktorkortesje i januar da én demonstrant ble drept og over 80 skadet.

Ifølge Al-Jazeera står landbruk for omtrent 15 prosent av Indias økonomi.