– Det skjer jo at kunder smaker på et bær eller to, og det kan Meny leve med, sier Hanne Marit Cappelen, markedskoordinator i Meny til Nationen.

Problemet er derimot kunder som plukker bær fra andre kurver. På Meny Unionen Brygge i Drammen har dette blitt et så stort problem at de har måttet sette opp skilt om at jordbærkurvene skal inneholde 500 gram med bær.

– Vi ser at kunder ofte fyller kurvene mer enn det faktisk er i dem. Både for å få mer for pengene og finere bær fra andre kurver, sier avdelingsleder for Meny Unionen Brygge, Thomas Horne Olsen, til NRK Radio.

En av ti plukker

Han anslår at en av ti kunder enten plukker mer til sin kurv, eller tar for å smake.

Annonse

Denne praksisen syns ikke Cappelen er grei.

– Det ikke greit at det plukkes bær fra andre kurver for å fylle egen kurv. Det er jo i praksis tyveri fra andre kunder som ikke utøver samme praksis.

Lukkede kurver

Hun påpeker at fleste kundene er redelige og ikke stjeler fra andre kunder. Hun forteller at noen jordbærprodusenter også har laget en god løsning for å unngå tyveri.

– Noen jordbærprodusenter bruker lokk på jordbærkurvene. Dette øker både kvalitet og holdbarhet på bærene, og skaper en viss barriere mot nasking, sier hun.

I Drammen ser de at plakaten de satt opp har gitt effekt.

– Vi ser det har vært en liten nedgang. Men vi er også mye ute og sier fra hvis folk gjør det, sier Horne Olsen til NRK.