Ica og Axfood boikotter vegetarmesse etter trusler mot bønder

Det melder Göteborgs-Posten og flere svenske medier.

Nylig fortalte Göteborgs-Posten om hvordan svenske bønder og deres barn har blitt truet på livet av dyrevernsaktivister, og medlemmer av gruppen Djurfront.

Bøndene har blitt utsatt for alt fra innbrudd og telefonterror til tyveri, mishandling og grove drapstrusler fra militante veganer og dyrevernere.

De siste tre årene har svenske bønder blitt utsatt for minst 200 kriminelle handlinger, viser kartleggingen til Göteborgs-Posten.

Ifølge Göteborgs-Posten skal svenske Ica og Axfood ha blitt kritisert av bønder og leverandører for å sponse en messe som har koblinger militante dyrevernsaktivister.

Vegomässan i Stockholm arrangeres hvert år av en av Sveriges største dyrevernsorganisasjoner, Djurrättsalliansen. Ifølge Göteborgs-Posten er det nære koblinger mellom Djurrättsalliansen og Djurfront, blant annet ved at personer i Djurfront jobber som frivillige under messen.

Både Ica og Axfood skulle etter planen delta på messen. Nå trekker de seg.

– Truslene er helt uakseptable, sier Ola Fernvall, leder av ekstern kommunikasjon ved Ica, til Göteborgs-Posten.

– Det er mennesker som har tilknytning til messen som jobbet som frivillige og utøvde trusler mot bønder. Vi vil være tydelige på at vi ikke støtter det. Vi tar avstand fra alle trusler og vold mot vold. Historiene som vi hører fra bøndene er forferdelige, sier Fernvall.

Til SVT News benekter Djurfront at de bruker trusler og vold.

Bondelaget reagerer

Det svenske Bondelaget har kalt truslene og trakasseringen for et «enormt problem».

– Dette er en av de største truslene mot svenske bønder, og er ikke bare et enormt problem for dem som blir ramma, men for hele Sverige, sier Palle Borgström, som er leder i den svenske bondeorganisasjonen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Av de 32 bøndene som Göteborgs-Posten har intervjuet, er det bare rundt en tredel som vil stå fram med fullt navn.