I kveld starter Farmen Kjendis: Disse møter du i serien

Deltakerne er i år tilbake på den over 100 år gamle Gjedtjernet gård ved Finnskogen i Grue kommune.

Nytt av året er blant andre programlederen. Gaute Grøtta Grav (40) har gitt stafettpinnen videre, og inn kommer tidligere freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen (24) i det som blir hennes programlederdebut på tv.

Les også: Gir seg i Farmen

– Jeg har store forventninger og gleder meg veldig mye. Det er noe helt nytt. Jeg har kun vært programleder én gang før, og det var live, men jeg er glad i nye utfordringer. Dette passer meg bra, sa hun til TV 2 i forbindelse med deltaker-slippet i fjor.

Disse møter du i serien

Som vanlig er det 12 deltakere med fra seriestart.

Per Sandberg (60): Den tidligere stortingspolitikeren var i mange år et av Frp's mest prominente fjes i mediene. Etter en høylytt avgang som fiskeriminister for halvannet år siden, blant annet grunnet et feriebesøk i Iran, har han slått seg opp som reality-deltaker. I fjor var han med i både «Skal vi danse» og «Charterfeber» sammen med kjæresten Bahareh Letnes. Siste nytt om Per Sandberg er at han skal starte opp en bar i Halden.

Mímir Kristjánsson (33): Forfatteren og den tidligere nyhetssjefen i Klassekampen er i dag bystyremedlem i Stavanger for partiet Rødt, etter at han stilte som ordførerkandidat foran valget i 2019. Han ga i fjor ut boka «Mamma er trygda», som tar utgangspunkt i hans egen mor.

Gunilla Persson (61): Reality-kjendisen slo seg opp for det skandinaviske publikummet gjennom serien «Svenske Hollywoodfruer», der man blir bedre kjent med både hennes mor og datter. Hun startet karrieren som radiojournalist i Sverige, og ble seinere modell.

Annonse

Anita Hegerland (58): Artisten, komponisten og skuespilleren slo gjennom som internasjonal barnestjerne på 60- og 70-tallet. Hun slo for alvor gjennom i Tyskland som tiåring da hun laget en låt med sangeren Roy Black. Hegerland har solgt flere millioner album.

Erik Alfred Tesaker (40): Kjent gjennom serien «Oppfinneren» på NRK. Han driver Handverksfabrikken, og serien tar utgangspunkt i hvordan Tesaker setter i stand småbruket i Gyland ved å bruke teknikker fra blant annet 1800-tallet.

Triana Iglesias (37): Kjent som modell, skuespiller og programleder. Har vært programleder for den norske utgaven av «Paradise Hotel» siden 2009, og hun har medvirket i flere musikkvideoer og spillefilmer.

Tommy Sharif (43): Forretningsmann og en kjent stemme i offentligheten. Drev selskapet Sharifs Dekksenter AS, og ble i 2017 dømt til fengsel i tre måneder for skatteunndragelse. Da han ble pågrepet i 2015, var han skyldig nesten 95 millioner kroner. Ble for en drøy uke siden kjent at han planlegger å åpne et nytt dekksenter i Bergen.

Hanna-Martine Slåttland Baller (20): 20-åringen fra Sarpsborg er kjent som influencer, og har 140 000 følgere på Instagram.

Stina Marie Bakken (27): Blogger fra Hokksund. Bor i Sandefjord, og har blant annet skrevet på bloggen om at hun lenge har holdt skjult at hun er fra gård.

Adrian Sellevoll (21): Fra nordhordaland. Jobber som artist og modell. Har tidligere deltatt i reality-serien «Ex on the beach» og «Skal vi danse».

Vidar Villa (30): Artist fra Skedsmo. Kjent for å lage festlåter, og slo i gjennom i Norge i 2017 med låta «One night stand».

Hege Bøkko (28): Skøyteløper fra Hønefoss, og yngre søster av Håvard Bøkko. Har deltatt både i OL, VM og EM. Sa til Aftenposten i fjor at «Farmen Kjendis» kan ha reddet skøytekarrieren.