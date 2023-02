I dette skapet kan man handle varer direkte fra bonden

Ideen bak Matfra er å knytte matprodusenter og kundene tettere sammen.

– Privatfolk ønsker å handle mat direkte fra produsent. Vi knytter sammen små og store produsenter for å gjøre lokalmat mer tilgjengelig, sier gründer Mariann Solaas.

Solaas fikk ideen til Matfra.no i 2016. Sist høst kom det første henteskapet på plass på kaia i Harstad. Foreløpig har hun avtale med 90 lokale matprodusenter.

– Her i området hadde vi ikke Rekoring eller Bondens marked. Derfor ønsket vi å etablere et digitalt moderne verktøy som gjør det enkelt for kundene å handle, sier gründeren.

Hun poengterer at de ikke er konkurrent, men et supplement til de etablerte salgskanalene.

Teknologien har de bygget opp fra bunnen. Alt skal være ferdig og enkelt så produsentene kan legge inn produktene de ønsker å selge.

Tidligere møtte bønder og grøntprodusenter opp på torget med sine varer. Netthandel har blitt en moderne og enklere måte å selge på.

– Gjennom Matfra selger produsentene varene direkte til kunden. Jo flere produsenter vi knytter til oss, jo bedre blir tilbudet både for bonden og kunden, sier Solaas.

Torghandel på nett

På hjemmesiden til Matfra finner kundene alle produsentene og varene som tilbys. Da er det bare å velge produktene du ønsker og bestille til henteskapet. Varen kan hentes uten noe mellomledd.

I Kvæfjord ligger Elde gård. Der driver Lille og Johan Helge Elde med potet, løk og gulrot.

– Via Matfra har vi fått flere yngre kunder, gjennomsnittsalderen på potetspisere har sunket betraktelig, sier Elde fornøyd.

Elde gård er en av dem som har vært med fra starten av. De setter pris på en ny salgskanal.

– Det er viktig å få solgt varene. Vi så Matfra som en god mulighet og en ny salgskanal for oss, sier grønnsakbonden.

Salget har ikke tatt helt av. Elde sier netthandelen er voksende og utgjør foreløpig nær 20 prosent av totalsalget.

– Fordelen med å være med er at vi ikke behøver å gjøre så mye. Bestillingen tikker inn på mail, vi behøver ikke gjøre annet enn å levere, sier han.

Totalt har salget økt for grønnsakprodusenten. Han sier det er god reklame og at de er blitt mer synlige enn når de bare solgte rett fra gården.

Effektivt salgsverktøy

Utvalget er rikholdig, med alt fra sjokolade, snacks, bakervarer, meieriprodukter, egg, sjømat, sopp og sankede produkter. Kjøtt og kjøttprodukter, grønnsaker og urter, skinn, ull og garn, samt frukt, bær, drikke, matplanter og honning.

– Matfra.no er til for fremoverlente små- og mellomstore produsenter av lokal mat med et ønske om å finne nye kanaler for distribusjon, sier Solaas.

Betingelsen Matfra stiller er at produsentene driver bærekraftig. De kan gjerne drive økologisk, det er ikke krav at man har godkjent økologisk drift.

Samtidig blir det enkelt å kjøpe kortreist mat lokalt for kundene.

– Vi jobber hele tiden med å tilrettelegge logistikken slik at det blir enklere å handle kortreist, sier gründeren.

Vil vokse

Norges første henteskap for lokalmat i Harstad er flittig besøkt. Snart kommer neste skap på plass i Trondheim.

– Vi mener det er viktig å handle lokalt det som produseres lokalt. Derfor ønsker vi å etablere matskap i hele landet. Vi skal vokse nasjonalt, sier hun.

For å få det på plass må en viss mengde produsenter fra en region bli med i ordningen. Solaas er svært fornøyd med at bruken av henteskapet i Harstad har gått over all forventning

– Vi i Matfra markedsfører helheten. Vareutvalget blir stort, noe som er en fordel for kundene. Vi er blitt en markedsplass som tiltrekker seg mange kunder, dermed blir også produsentene mer synlig, sier hun.

Hun oppfordrer bønder fra samme region å ta kontakt, for å etablere henteskap kreves det et vist antall produsenter og utvalg av varer. Får de nok interesserte, vil de gjerne sette opp henteskap.

– Vi vil være med å gjøre det enklere å få tak i kortreist, fersk mat, sier Solaas.

Hos Matfra.no kan de som produserer, fisker, sanker, jakter og foredler råvarer legge ut det de har til salgs.

Felles nettbutikk

En felles nettbutikk, salgskanal og betalingsløsning er en fordel for produsentene. Markedsføringen tar også Matfra seg av. Solaas har selv bakgrunn fra økonomi og administrasjon

– Jeg er glad i teknologi. Virksomheten som vi bygger er avhengig av god teknologi, sier hun.

Det er mulig å velge mellom kjøl og frys i skapene. På kjøl holder temperaturen 2–4 grader. Dermed oppnår man en ubrutt kjølekjede fram til sluttbruker.

– Når folk handler lokalt minsker matsvinnet. Spesielt fordi vi hopper over matbutikken, ett ledd mindre hvor mat kastes, sier hun.

Hun mener også kjøperen får et nærere forhold til produsenten, og ønske om å bruke alt det man har handlet blir større.

– Våre kunder er kvinner mellom 40 og 60 år, der vi ikke har henteskap. Etter at henteskapet kom på plass i Harstad har vi fått flere yngre kunder, sier Solaas.

I en travel hverdag sier hun at å hente varene når det passer er en perfekt løsning. Transaksjonene er blitt flere etter at henteskapet kom. Kundene handler oftere, men mindre volum per gang. Det gir også mindre matsvinn, mener Solaas.

– Vi tror henteskap er fremtiden for lokalmat. Vårt mål er å gjøre det enkelt å kjøpe kortreist mat fra lokale produsenter, sier hun.