I dag åpner bøndene fjøsdøra i sosiale medier

Det er Norges Bondelag som står bak tiltaket. Fra tidligere har de gjennomført lignende stunt med fjørfe og gris, og Bondelaget forventer derfor stor interesse for å vise fram norsk storfeproduksjon på Facebook og Instagram.

– For dem som ikke kjenner til storfeproduksjon, er dette en fin mulighet til å få et ærlig og usensurert innblikk i livet på gården. Vi ønsker at flere skal få kunnskap om hvordan dyra har det, og hvordan maten vi spiser blir produsert, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag til Bondelagets egne nettsider.

I løpet av den første uken med et nedstengt Norge som følge av korona-krisen, har det vært mye snakk om norsk matproduksjon og selvforsyning. Bartnes sier naturen og matproduksjonen går sin gang, selv under koronautbruddet.

– At vi produserer vår egen mat, er kanskje viktigere enn noen gang, og derfor må bøndene være enda mer skjerpet på hygiene og smittetiltak enn til vanlig. Jeg ser fram til Bonde-TV sjøl, sier han.

Her er noe av det som er publisert i sosiale medier med #bondetv så langt.