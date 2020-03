Hytteforbudet rammer drifta til sauebonde Sunnfjord

– Det er en eiendom med innmark og utmark på 350 mål. Det er rimelig søkt å påstå at 350 mål er en hytte, sier sauebonde og juletreprodusenten Nina Sofie Gjelsvik.

Hun har to gårdsbruk. Et i Sunnfjord, hvor hun bor, og en nabokommunen Kinn. Selve eiendommen er regna som landbrukseiendom, men huset som står på tomta er regna som fritidsbolig siden de ikke bor der hele året.

Eiendommen det er snakk om er en øy, fysisk avskjerma fra folk og med 300 meter til land. Utmarka er på fastlandet, mens arbeidet hun har sett for seg å gjøre i påska er på øya med innmarka.

– Jeg betaler forsikring som at det er en landbrukseiendom, sier hun om den knipa hun nå har havna i.

Ettersom at huset på tomta regnes som fritidsbolig, rammes hun nå av det generelle hytteforbudet regjeringa vedtok for å hindre massiv hytteturisme i koronakrisa.

Redd for å måtte ta ut dyr

Gjelsvik driver med økologisk juletreproduksjon, og derfor har hun også sauer av rasen shropshire. De er populære å bruke til beiting i juletrefelt, fordi de ikke spiser bark, skudd eller barnåler, men kun beiter vekk ugraset. Men Det er søyene som er best til dette arbeidet, og derfor er hun avhengig av å ha beitemark for værene.

Hun hadde derfor tenkt å bruke påska til å gjøre klart til beite for værene i flokken.

– Bruke det som et avlastingsbeite. I fjor brukte jeg mer av innmarka her på gården, men jeg har utvida, samt bestilt flere dyr til høsten. Jeg er derfor avhengig av det fôret for å få nok mat til dem gjennom hele vinteren, sier hun.

Hvis hun ikke får gjort klart til årets beitesesong er hun redd for å måtte slakte ned besetninga.

– Og det er ikke gjort over natta å få kjøpt flere dyr etter det. Det er kun jeg og en annen i gamle Sogn og Fjordane som har denne sauerasen, sier Gjelsvik.

To timer kjøring

Eiendommen som rammes av hytteforbudet ligger to timer kjøring, hver vei, unna gårdsbruket hun bor på. Og med tre barn på 1,5 år, 2,5 år og 9 år er det vanskelig å få gjort unna slikt arbeid på dagtid.

– Å tenke at jeg skal få gjort noe med de på slep er jo ikke reelt, sier Gjelsvik.

– Derfor hadde vi planlagt å reise ut dit i påska, for da har hun eldste fri fra skolearbeidet. Da kunne jeg har brukt tida på å få satt opp mer gjerder, gjødsla og få ordna med vannet, fortsetter hun.

Håper på fritak

Gjelsvik tror ikke at forbudet som ble satt ned var ment til å ramme bønder som henne.

– Jeg tror ikke statens intensjon med forbud mot å sove på hytta skulle ramme slike som meg. Jeg kan forstå at når det ble lagd en lov over natta, ble det et generelt forbud, og ikke et som er tilpasse slike som oss, sier hun.

Hun håper nå at de blir gjort unntak for henne, og de som er i samme situasjon.

– Jeg ber bare om å få reise til eiendommen for å arbeide og bære møkk. Jeg skal ikke på noe afterski, sier Gjelsvik.

Beredskapsrådgiver i Kinn kommune, Jon Even Kvalheim Myre, sier til Nationen at han har forståelse for at situasjonen er vanskelig for Gjelsvik, men sier at de som kommune ikke har mulighet til å gi dispensasjon.

– Vi har fått en forskrift, hvor det er noen unntak. Det er hvis noen i husstanden er smitte, eller man må utføre vedlikehold som er nødvendig for å unngå materielle skader. Dette er nasjonalt vedtak, som vi ikke rår over. Så lenge det er snakk om fritidseiendom, kan vi ikke gi dispenasjon, sier han.

Han forteller samtidig at Fylkesmannen i Vestland hadde et møte med alle kommunene, hvor det ble gitt beskjed om at spørsmål som gjelder det juridiske skal henvises til Fylkesmannen.