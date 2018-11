Hveteimporten fra Russland nær doblet

Mens vi importerte 13.000 tonn hvete fra naboen i øst mellom august og oktober i fjor, var importen på 23.000 tonn i samme periode i år, skriver Klassekampen.

Tørken i sommer førte til at de norske kornavlingene var nesten halvert sammenlignet med et normal år. Felleskjøpet regner med at vi må importere rundt 800.000 korn til dyrefôr og 200.000 tonn til mel.

– Det er normalt med import, men behovet er langt større enn vanlig. Sverige og Tyskland er vanligvis de største leverandørene, men fra august til oktober var importen fra Sverige omtrent halvert fra i fjor. Også importen fra Tyskland går ned. Det er særlig Polen, Kasakhstan og Russland som erstatter dette, sier seniorrådgiver Trine Thanh Ha i Landbruksdirektoratet.

Også flere andre land opplevde avlingssvikt i år, og Russland har blitt storeksportør til Vest-Europa. I likhet med Norge ligger EU an til å doble hveteimporten fra Russland i år. Landet er nå verdens største eksportør av hvete.

