1.853 heltidsbønder er en slik situasjon at økonomien må betegnes som uholdbar, ifølge analysen fra byrået Seges, som eies av bondeorganisasjonen Landbrug & Fødevarer. Det melder den danske bransjeavisa Maskinbladet.

Dermed preges hverdagen til hver femte danske heltidsbonde av høy gjeld, svak likviditet og for lav effektivitet. Seges-analysen baserer seg på driftsresultatene fra 2017.

Hver tredje bonde har en økonomi som hos Seges er omtalt som «sårbar» økonomi. Den største kategorien er gardsbruk som omtales som «robuste». Denne gruppa utgjør om lag halvparten av bøndene.

Den økonomiske sårbarheten er ulikt fordelt over landet. De som er hardest rammet, er bønder på Jylland – området som har den største konsentrasjonen av husdyrproduksjon. På Jylland har tørke, lave priser og svinepest i kombinasjon hatt store utslag, ifølge Seges.

I gruppa som har «uholdbar» mener Seges-analytikerne at rundt en tredel kan reddes med en omstilling av driftsapparatet.

Det er på Sjælland at det står best til. Her er det planteproduksjon som dominerer, og i denne sektoren er økonomien for de fleste ganske bra.

Tidligere i år omtalte Nationen en annen rapport fra Seges, som viste at at finansselskaper og banker i Danmark i løpet av de ti siste årene har tjent tre ganger mer på jordbruket i landet enn hva næringa har gjort selv.