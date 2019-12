Historien om Lotte-Lise fikk masse oppmerksomhet, etter at Nationen i september fortalte den utrolige historien om kua i Trøndelag.

Kua var uheldig på utmarksbeitet og ramlet ned i et gjørmehull. Da eieren kom for å telle opp kyrne, oppdaget han at en av dem var borte.

Dette førte til en storstilt leteaksjon, som varte i fem dager. Kua var så møkkete, at den nesten var umulig å oppdage i gjørma.

– Til slutt var det jeg som gikk litt nedenfor der hun lå. Der så jeg et spor i leira etter ei ku som hadde glidd. Jeg kikket opp, og fikk plutselig se kua, fortalte bonde Stian Bakke Jøssund på Jøssund gård i Flatanger.

Se aksjonen for å redde kua opp av gjørmehullet i videoen:

Fikk tilbake melkeproduksjonen

Kua ble raskt hentet tilbake til gården, sammen med kalven sin. Der ble den plassert i fjøset, vasket grundig, og den ble behandlet for sår etter trestammen den hadde ligget under i gjørmehullet.

– Melkeproduksjonen hadde stoppet opp under de dagene hun lå i hullet, men med god fôring i fjøset kom den i gang igjen. Kalven Lennon hadde sikkert også savnet melken, men med litt ekstra kraftfôr klarte han seg fint. Den ble nok glad da de ble gjenforent og melkeproduksjonen kom i gang igjen, forteller Malin Öhlén, bonde ved Jøssund Gård.

Les hele den utrolige historien her:

Ble i fjøset

Lotte-Lise er av rasen tiroler grauvieh, en rase fra alpene i Tyrol. Kua er derfor godt egnet for å gå på utmarksbeite, så det var rett og slett et uhell som førte til at kua havnet i gjørmehullet.

Lotte-Lise og kalven ble værende i fjøset fram til resten av kyrne ble hentet ned fra beite. Der fikk hun spise godt, og komme tilbake til normalt vekt.

– Da alle gråfeene var hjemme på gården, tok vi Lotte-Lise og Lennon ut av fjøset til de andre, hvor de har gått fram til nå. Lennon, som begynte å bli stor, fikk for noen uker siden gå tilbake inn i fjøset sammen med de andre oksekameratene fra beitet, forteller Öhlén.

Fryktet der verste

I perioden da kua var borte, var det mange tanker som føyk rundt i hodet på eierne. De fryktet det aller verste, at kua var død eller alvorlig skadet.

Men da kua ble funnet, uten store skader, var alle bare glade.

– Hun var i dårlig forfatning når vi fant henne i leirehullet. Men når vi fikk henne opp av hullet og så at hun ikke hadde store skader eller var syk, så vi raskt at dette skulle gå bra. Hun var raskt oppe på beina etter at vi ga henne litt høy. Hun hadde sikkert ikke noen følelser i beina, men hun stod opp på alle fire og begynte å gå bestemt mot flokken på vinglete bein. Hun hadde enorm livsvilje, om det kommer fra rasen eller fra hun selv, vet vi ikke, men det var ingen tvil om at hun skulle overleve.

Kua er nå i normalt stand. Hun er kommet tilbake til normalvekt, og i april skal hun kalve for andre gang.

– Sårene har grodd fint og hun har ellers ingen varige mén. Nå er hun drektig med en Tiroler Grauvieh seminokse fra Østerrike, og venter sin andre kalv.

Mange tilbakemeldinger

Gårdbrukeren og kueieren forteller at de fikk mange tilbakemeldinger etter at historien om Lotte-Lise ble spredt i sosiale medier.

– Vi fikk veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Det er vi takknemlige for, og vi trodde aldri at det skulle bli en så stor snakkis.

Öhlén sier beitingen på utmarksbeite vil fortsette, på tross av hendelsen i september.

– Nå skal Lotte-Lise få leve et godt, langt liv her på gården. Vi satser på at hun blir 14–15 år som de andre gamle kyrne som vi har gående her på gården, avslutter hun.