Etter åtte år som leder for Vestland Bondelag, ønsket Anders Felde å overlate stafettpinnen til nye krefter.

Nå har valgkomiteen innstilt Gry Ingvild Agjeld som ny leder for for de over 7000 medlemmene i Vestland Bondelag.

Sauebonde og KSL-rådgiver

Agjeld driver et sauebruk med 146 vinterfôra søyer i Stryn sammen med mannen. Hun jobber i tillegg som KLS-revisor. Hun er utdannet innen økologisk landbruk på Blæstad, og har jobbet både som Tine-rådgiver og på det lokale landbrukskontoret.

Agjeld har vært leder i Olden Bondelag i fire år og har også sittet i styret i Vestland Bondelag.

– Det er utrolig viktig å få løfta bøndenes inntekt og samtidig få økte investeringsmidler slik at gårdbrukerne kan gjøre de nødvendige investeringer, sier bonden.

Desperat situasjon

Agjeld frykter et ras av melkebønder hvis ikke rammebetingelsene forbedres betraktelig.

Selv om fjorårets jordbruksoppgjør viste en tydelig positiv politisk retning, har den enorme kostnadsveksten medført stor bekymring og usikkerhet.

– Vi har fremdeles 650 båsfjøs i Vestland og gjennomsnittskvoten er rundt 100 tonn. Svært mange av disse sitter på gjerdet og er usikre på om de kan være med videre. I enkelte bygder er det stor frustrasjon og en ganske desperat situasjon.

– Folk vil være matprodusenter, men de ser ikke at det lar seg gjøre. Det er en viktig oppgave for oss i Norges Bondelag å få fram hvor viktig det er for norsk selvforsyning og beredskap at disse bøndene ikke legger ned. Norge har ikke råd til at disse bøndene slutter, sier Agjeld.

Viktig å være synlig

Agjeld mener Anders Felde har vært en tydelig og klar stemme for vestlandsbøndene, og denne rollen ønsker hun å videreføre.

– Medlemmenes klare beskjed er at de vil ha en leder som er framoverlent, tydelig og positiv, men som også setter fingeren på det som ikke fungerer. Det er en svært viktig oppgave å få politikerne og samfunnet for øvrig til å forstå hva som kreves for at vi skal kunne opprettholde matproduksjonen her i landet, sier Agjeld.

Ledervalget finner sted på Vestland Bondelag sitt årsmøte i Førde 9. og 10. mars.