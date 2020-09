Høyre: – Det kommer støtte til matfestivalene

– Landbruksnettverket i Høyre jobber nå tett med regjeringen for å finne en løsning for matfestivalene. Vår ambisjon er at det kommer en ordning som skal bidra til å hjelpe festivalene ut av den vanskelige økonomiske situasjonen, sier Guro Angell Gimse, leder av Høyres landbruksnettverk i en pressemelding.

De landbruksopptatte politikerne i Høyre sier matfestivalene er viktige med tanke på å vise fram norsk matkultur.

– Matfestivalene er viktige utstillingsvindu for småskala- og lokalproduksjon og vi må sørge for å sikre deres framtid under og etter korona. Gladmatfestivalen og andre matfestivaler som Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Bergen Matfestival er viktige festivaler som fremmer den norske matkulturen, sier Gimse.

Matfestivaler taper

Den siste tiden har økonomiske problemer stått høyt på menyen for flere ulike regionale matfestivaler. Tre matfestivaler i Stavanger, en i Bergen og en i Trondheim har antydet et samlet behov for rundt 4 millioner kroner for å overleve koronakrisen.

Matfestivaler har satt sin lit til at Erna Solberg åpner opp lommeboken.

– Vi har forventninger. Absolutt. Vi håper regjeringen finner ut av at dette er kultur på linje med annen kultur, sa Alexandra Krage Angell, daglig leder for selskapet Matarena AS til Nationen før møte med Solberg forrige uke.

Etter møtet var matfestivalen enda mer optimistisk.

– Erna Solberg erkjente at matfestivalene har falt mellom ulike ordninger, og at det jobbes med en ordning, sa Angell etter møtet.

Sikrer kompensasjon

Nå bekrefter Høyres landbruksnettverk at det kommer en kompensasjonsordning.

– Høyres landbruksnettverk er glad for at matfestivalene nå skal få en kompensasjon som gjør det lettere å komme seg gjennom den krevende økonomiske situasjonen de befinner seg i. Det jobbes nå med innretningen, sier Gimse, stortingsrepresentant for Høyre.