Høy melkepris i Japan: Får nesten dobbelt så mye som norske bønder

Danske Landbrugsavisen skriver at japanske melkebønder har fått 6,48 danske kroner per kilo melk i gjennomsnitt de siste tolv månedene. Det tilsvarer over ni norske kroner – nøyaktig 9,22 kroner.

Til sammenligning er melkeprisen i Norge i skrivende stund 5,24 kroner per liter, ifølge Tine. I japan får de altså nesten det dobbelte av hva norske melkeprodusenter får betalt.

I USA var melkeprisen 3,73 kroner per kilo i slutten av oktober i år, mens prisen var 3,56 kroner i Europa.

Annonse

Les også: Bønder får produsere meir mjølk neste år

Den danske landbruksavisen opplyser at japanske myndigheter har stort politisk fokus på melkeproduksjonen i landet. Grunnen til det er at de ønsker å heve selvforsyningsgraden sin.

Melkeprodusentene i Japan har så langt i år økt produksjonen med 1,8 prosent. Hittil i år fram til oktober, har det blitt levert 6,2 milliarder kilo melk i landet.