Hornet vokste syv centimeter inn i munnhulen

– Vi har sett noe av det samme tidligere, men aldri at hornet har vokst så mye som syv centimeter inn i munnhulen. Dette har pågått over flere år, sier Katarina von Hofsten i Veterinär- och djurskyddsenheten i Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Det var under et tilsyn hos en bonde i Alingsås i Sverige i desember i år at Länsstyrelsens inspektører kunne konstatere at et av hornene til en Highland cattle hadde vokst seg gjennom huden, inn i kinnet og i inn munnhulen til oksen.

Det var landbruksavisen Atl.nu som først omtalte saken.

Hornet var tydelig skadet etter at dyret hadde tygd på deler av hornet.

– Bonden fikk forbud mot å ha storfe fra mars i år. Det er uklart hvor lenge forbudet varer. Saken er nå en politisak ettersom vi valgte å politianmelde bonden, sier Hofsten til Nationen.

– Bondens ansvar

Länsstyrelsen hadde allerede en mistanke om at noe var galt med et eller flere av dyrene allerede tilbake i juli 2018.

– Det var ikke mulig å komme nærme dyrene da de ble redde når vi oppsøkte dem. Det har gjort det krevende for både oss og bonden og se om alt var bra med besetningen. Men det er bondens ansvar å se til at alle dyrene har det bra. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet, sier hun.

Oksen ble avlivet på stedet, ifølge Hofsten.

– Planen var i bedøve oksen, men den kom ikke nærme nok til at det lot seg utføre. I samråd med bonden ble oksen avlivet, sier hun.

Avviste klage

Ifølge Hofsten klagde eieren på avgjørelsen til forvaltningsdomstolen. Han påpekte blant annet at Länsstyrelsen under sitt første tilsyn i juli 2018 oppga at hornet på oksen ikke var et akutt problem ettersom dyret oppførte seg normalt. Bonden skal også ha spurt om det var behov for å avlive oksen, men at han hadde fått beskjed om at det ikke var behov for det på det tidspunktet.

Ifølge Atl.nu skal bonden ha planlagt å avlive oksen høsten 2019.

Forvaltningsdomstolen mente imidlertid at eieren, etter den første inspeksjon, ikke hadde iverksatt noen tiltak, og at han ikke hadde utført tilstrekkelig tilsyn med dyrene. Klagen ble derfor avvist.