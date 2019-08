Hoppa Seljeset Lucy (17) fikk sitt første føll – så fikk hun et lam

Karoline Ramstad Qvam er hjemme i Averøy i Møre og Romsdal i sommer på perm fra militæret. Hesten hennes Seljeset Lucy har nylig født et føll, og dermed blitt mor som 17-åring.

– Det er veldig artig å se hvor flink mor hun er selv om hun er gammel, sier Ramstad Qvam.

Det som er en litt spesiell oppdagelse er at sammen med hoppa og føllet har et lam fått et spesielt forhold til hestene.

For den har oppdaget at den kan få litt ekstra melk fra den førstegangsfødende Seljeset Lucy. Se video under.

Ramstad Qvam forteller at hun først ble kjent med hesten da hun gikk på Gjermundnes Videregående Skole, som har utdanninger innen hest, landbruk og mekanikk.