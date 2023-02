Høge energiprisar tynger Felleskjøp-resultatet

Det bondeeigde landbrukssamvirket Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) fekk eit resultat før skatt på 54,1 millionar kroner i fjor.

Resultatet er med det 21 millionar kroner svakare enn året før, ein nedgang på nær 28 prosent.

Det går fram av ei pressemelding frå selskapet.

– Høge energiprisar

Driftsinntektene i morselskapet auka med nær 11 prosent, rundt 330 millionar kroner, til nær 3,4 milliardar kroner totalt.

Høge prisar på ei rekke innsatsfaktorar til landbruket og lang leveringstid på vareleveransar prega fjoråret, ifølgje selskapet.

«Dette sammen med høye energipriser gjorde året krevende for landbruket og for Felleskjøpet Rogaland Agder. Som storforbruker av energi og plassering i energisone No2 opplevde vi en stor økning i våre energikostnader», skriv FKRA i ei pressemelding.

FKRA omtalar året som har gått som «krevande».

Dei trekker fram at auken i omsetninga i stor grad kjem av auka prisar, spesielt på kraftfôr og mineralgjødsel.

«Gjødselprisene var oppe i 3 gangen av tidligere normalnivå. Kraftfôr steg unormalt mye i pris grunnet høye internasjonale råvarepriser på protein, fett og karbohydrater, samt engrospris økning på norsk korn», skriv FKRA.

Betalar ut utbytte

Butikkane til FKRA, som har fått namnet BondeKompaniet, opplevde auka omsetning skriv FKRA. Samvirket har 21 butikkar frå Agder i aust til Vestland sør for Hardangerfjorden i nordvest.

FKRA melder også om «fin fremgang» i salet av John Deere-traktorar og auka sal innan innandørsmekanisering og verkstaddrift.

Trass svekka resultat går FKRA inn for ei utbetaling til bøndene som eig selskapet.

«Av årets resultat går 20,8 mill. kr tilbake til eierne som utbytte. Dette utgjør 1 % av kjøp i butikk og tonnvarer», skriv FKRA.

Vanskar for erter

Konsernrekneskapet til FKRA viser 31 millionar kroner i resultat før skatt for 2022. Det er nær 26 millionar kroner svakare enn året før, ein nedgang på 45 prosent.

Omsetninga auka med 10 prosent til litt over 3,6 milliardar kroner.

«Det svake resultatet skyldes i stor grad datterselskapet AM Nutrition som prosesserer erter til protein, stivelse og fiber. Vi opplevde høye råvarekostnader og energikostnader som vi ikke klarte å ta igjen i markedet», skriv FKRA, som legg til at marknadsutsiktene ser betre ut for 2023.