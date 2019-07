Hjelp insekta, la hagen vekse

Herleg, har du kanskje tenkt, at somrane blir stadig meir insektfattige. Og visst er det behageleg med ein grillmiddag utan summande selskap. Men løftar vi blikket frå vår eigen tallerken, er utviklinga langt frå gledeleg. Insekta er nemleg heilt nødvendige i økosystema våre.

Under særleg press er dei pollinerande insekta, som mellom anna er avgjerande for størsteparten av global matproduksjon. Forfattar og insektforskar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, Anne Sverdrup-Thygeson, seier at ein kollektiv innsats for å hjelpe insekta no må til, om vi skal sikre at vi kan nyte godt av tenestene deira òg i framtida.

– Insekta er dei små tannhjula som gjer at verda går rundt. Trass i dette veit vi lite om korleis det står til med insekta i verda, utover at fleire lokale studiar – frå så ulike stader som Tysklands jordbrukslandskap og karibisk regnskog – viser dramatisk tilbakegang. Men når arealet med blomsterenger har gått tilbake med 80 prosent berre i Noreg, treng du ikkje vere rakettforskar for å skjønne kvifor så mange pollinerande insekt slit.

Fakta Hageplantar som er nyttige for pollinerande insekt Blomstrar: Kornvalmue, blomkarse, jomfrua i det grøne, tåre, lin, lantana, kornblomster, kaliforniavalmue, pyntekorg, solsikke, augeblomster, fløyelsblomster, løvemunn, prydtobakk, kjempeverbena, agurkurt, prydbønne, ringblomster, sommarstokkrose Buskar: Bærkornell, stikkelsbær, klokkebusk, duftskjærsmin, småildkvede, fagerbusk, solbær, bringebær, klatrehortensia, klematis, roser, klokkelyng, røsslyng, buskmyre Tre: Selje, doggpil, hagtorn, søtkirsebær/morell, eple, prydeple, plomme, pære Total oversikt over både insektvennlege hageplantar og villplantar finn du på: www.blomstermeny.no

Ta fri, hjelp insekta

Sidan blomsterenger har vorte erstatta med landbruk, monokultur, byområde og asfalt, har dei private hagane vorte viktige oasar for våre seksbeinte venner. Så lenge dei får vekse nokolunde fritt.

– Med tanke på biologisk mangfald og livsgrunnlag for pollinatorar er velfriserte plenar lite meir enn grøn asfalt, seier Sverdrup-Thygeson.

Ho oppmodar derfor alle hageeigarar til å la grasklipparen bli ståande i bua.

– Ved å legge deg i hengekøya med ei god bok i staden for å klippe plenen gjer du insekta ei stor teneste. La kvitkløveren få vekse, løvetanna stå og la gjerne delar av plenen få vere blomstereng.

Alle monner drar

Viss du planlegg ein tur til hagesenteret og er i tvil om kva for plantar som kan hjelpe pollinerande insekt, har det vore ein praktisk nettguide tilgjengeleg for nordmenn sidan 2016. På blomstermeny.no – eit samarbeidsprosjekt mellom blant andre Det Norske Hageselskap, La Humla Suse, Norsk Botanisk Forening og Naturhistorisk museum i Oslo – finn du ei praktisk oversikt over nesten 200 artar av blomstrar, staudar, buskar og plantar.

Annonse

– Selje, til dømes, er eit draumetre for humler og bier, fortel Sverdrup-Thygeson. – Gåsungane som spring ut om våren, er fulle av nektar og pollen, akkurat når humledronningane vaknar frå vinterdvalen og treng næring til å starte nye koloniar. Og på seinsommaren er plantar som hjortetrøyst artige å følgje med på. Rundt dei vi har sådd i hagen vår, summar det ein haug med sommarfuglar, bier og humler i slutten av august.

Men kva med dei av oss som ikkje har plass til seljetre i hagen? Eller dei som ikkje har hage i det heile?

– Alle monner drar, seier ho. – Sjølv har vi berre ein liten hageflekk utanfor rekkehuset vårt, men på berre få kvadratmeter kan det samle seg utruleg mykje liv. Det hjelper òg med ein pollinator-vennleg balkonghage, eller om du berre har nokre plantar i eit ope vindauge. Eit par-tre krukker med bergmynte og lavendel, til dømes, er stor stas for insekta, seier ho.

La stubben stå

Såkalla insekthotell – eit slag fuglehus for småkryp – har vorte standard hyllevare på mange hagesenter dei siste åra. Leiaren for Entomologisk Forening, Lars Ove Hansen, seier foreininga får langt fleire førespurnader frå pollinator-bevisste hageeigarar enn tidlegare, men at det framleis rår ei misforståing om kva som tel mest.

– Pollinatorane er avhengige av blomstrar for å skaffe næring til seg og avkommet. Insekthotell er fine tiltak, men i ein elles livlaus hage har dei dessverre avgrensa nytteverdi.

Eit anna tiltak er å la naturen «gå sin gang», seier Hansen.

– Insekthotell er eigentleg berre ei erstatning for dødt treverk som vi vanlegvis ryddar vekk. Viss du kan la gamle greiner eller hole strå ligge i eit hjørne av hagen – eller berre la ein halvmeter med stubbe stå igjen etter at treet er fjerna – vil det fort bli heim for ei rekke insektartar og pollinatorar.

Særleg viktig er det å ta vare på villblomstrane våre, understrekar Hansen.

– Eg har aldri heilt forstått kvifor folk klipper vekk desse blomstrane. Ikkje berre er dei vakre, velduftande og stort sett kortvekste, men dei utgjer eit enormt næringspotensial for artane som er avhengige av dei. Det er kanskje lett å tenke på hagen sin som ubetydeleg i det store reknestykket, men til saman utgjer hagane eit enormt areal som kunne kompensert for mykje av dei tapte blomsterengene våre.

Anne Sverdrup-Thygeson – som i desse dagar slepper ei barnebok om verda til insekta – seier foreldre går glipp av ei gyllen moglegheit ved å overfrisere hagen.

– Det er jo veldig gøy for barn å lære om dei utrulege skapningane som kjem på besøk i hagen. Dette trur eg blir spesielt viktig i tida framover, så kommande generasjonar blir meir positivt innstilte til insekt enn vi er.