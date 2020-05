Her står oksen bom fast

Det var fredag morgen at Vegard Kjøs Egge skulle mate oksene og kyrne med kraftfôr. Han fikk brått se at en av oksen hadde satt seg fast mellom to trær.

Hvordan oksen kom seg inn mellom trærne er ukjent, men Kjøs Egge har en teori.

– Jeg vil anta at den klødde seg oppover treet på undersiden av halsen og smatt inn på den måten. Jeg måtte bygge opp cirka en halvmeter for å få den løs. Når jeg prøvde å få hodet hans oppover, trakk han det bare nedover, dum som han er. Men jeg fikk det opp til slutt når jeg tredde kraftforbøtta over hodet hans, forteller Kjøs Egge.

Satt seg fast i løpet av natten

Kjøs Egge driver gård på Ellestadbygda i Vestre Slidre kommune i Valdres, hvor han driver med storfe av typen Charolais. Den uheldige oksen er 15 måneder.

Kjøs Egge forteller at alt sto bra til da han var hos dyrene kvelden før. Da han kom dagen etter, kom ikke oksen for å spise.

– Jeg stusset over at han ikke kom når jeg ga kraftfôr i dag tidlig, så gikk en runde og fant han da.

Fra gården har han utsikt til havnehagen hvor dyrene går og spiser rundballer. Men denne oksen hadde klart å gjemme seg, slik at den ikke var synlig fra gården.

Raskt tilbake på åstedet

Oksen kom fra hendelsen uten store skader, men litt sliten var den.

– Den fikk litt kraftfôr, før den gikk rett bort til trærne igjen og snuste oppover stammen. Det virket ikke som han hadde lært, ler Kjøs Egge.

For å unngå flere lignende hendelser vil han fjerne et av trærne.

– Har du opplevd at noen av dyra har satt seg fast på rare steder før?

– Nei, de skal jo stikke huet inn over alt, men kommer seg alltid løs igjen. Med unntak av denne gangen