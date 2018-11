Onsdag fikk Vegvesentet melding om at at et norskregistrert vogntog hadde mistet to halmballer i en rundkjøring i Kongsvinger sentrum. Det var andre trafikanter som meldte fra om uhellet til veimyndighetene.

Statens vegvesen reagerer sterkt på episoden og mener det bare var flaks at ingen kom til skade.

500 kilo

En halmball veier mellom 400 og 500 kilio og kan gjøre stor skade når den kommer i fart.

– Hvis rundballene hadde truffet et biltak eller en frontrute, kunne det endt i tragedie, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen til nationen.no.

Det var lokalavisen Glåmdalen som først skrev om hendelsen. Finstad forteller at nettingen som sikret halmballene hadde røket, og at lastestroppen som ble brukt til å sikre hadde løsnet. Dermed mistet det norske vogntoget to av halmballene på vei gjennom rundkjøringen.

Rundkjøringen, som er bindeleddet mellom riksvei 2, E16 og sentrum, er en av de mest trafikkerte i Hedmark-kommunen.

Sikkerhetsrisiko

– Usikret last utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko, som kan gå utover andre. Heldigvis er folk stort sett flinke her oppe til å sikre lasten, sier Finstad til nationen.no.

Politiet kom til stedet og overtok saken. Vegvesenet har oversendt bildene de tok på stedet til politiet. Det er foreløpig ukjent hva slags reaksjon sjåføren kan vente seg, ifølge Glåmdalen.