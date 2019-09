Her er semifinalistene i kåringen av Årets unge bonde

Rekordmange unge bønder ble i år foreslått til den gjeve tittelen Årets unge bonde. Nå er 15 kandidater plukket ut. Fram til 14. oktober kan du stemme frem den du mener fortjener å bli kåret.

Stem i vei her!

De fem kandidatene med flest stemmer kommer videre til superfinalen, der en fagjury velger en vinner som kåres under gallamiddagen på Ung Bondesamlingen lørdag 10. november.

Juryen som skal kåre vinneren av Årets unge bonde ledes av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Konkurransen arrangeres av Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet Agri.

Her presenterer vi de 15 superfinalistene. Omtalen er basert på de innsendte nominasjonene:

Ingebjør Sørbøen Torsgard og Sveinung Torsgard - Buskerud

Sammen med 200 vinterfôra søyer, to border-collier og småbarna Håkon og Karoline, driver Ingebjør (30) og ektemann Sveinung (34) en gård med fokus på bærekraft. I Ål i Hallingdal er Ingebjør og Sveinung opptatte av at det skal være kortest mulig vei fra jord til bord, og de selger en stor andel av lammeslaktet sitt direkte til kundene. To unge, innovative, kreative og miljøbevisste bønder som overtok hver sin familiegård, som nå drives under ett. En gård som tar i bruk alle tilgjengelige ressurser, og som ikke benytter seg av leiejord.

I tillegg til sauedrift, border-collier og småbarn står utleie, skogsdrift og utmarksressurser sentralt. Sammen drifter de også Sørbøen Landbruksprodukter; en bedrift som spesialiserer seg på innendørsmekanisering til sau og geit. Daglig er de i kontakt med bønder over hele landet som ønsker hjelp til både nye driftsbygninger og renovering/ombygging av gamle fjøs. Selv unngikk de å rive det gamle fjøset sitt ved å heller bygge det om til å bli et fullt funksjonelt bygg, som tar hensyn til tunge løft og god dyreflyt.

Det kan vel også være verdt å nevne at Ingebjør er en av Norges absolutt beste på hardingfele.

Stig Ronny Tveiten - Telemark

Hele oppveksten drømte Stig (32) om å drive egen gård, og sparte alt han kunne av penger for å kunne kjøpe en selv. Til slutt gikk drømmen i oppfyllelse! Sammen med samboer Susanne Lien kjøpte Stig Ronny gårdsbruket Berge i Vinje kommune i årsskiftet 2012/13. Gårdsbruket var den gang en forfallen eiendom med slitte driftsbygninger og et dårlig vedlikeholdt våningshus. Stig har rustet opp og tilpasset bygningene for en moderne ammeku-produksjon. Selv om det hadde vært billigere å rive låven valgte de heller å restaurere og bygge den om innvendig, for å beholde tunets historiske preg. De har også gjort store endringer i grunnen rundt hele gården. Flyttet masser og bygget et nytt område rundt låven. Ny drenering og ny infrastruktur i bakken til alle bygg. Nå er Berge blitt et flott, levedyktig bruk med fokus på lokal tilhørighet, tradisjon og bærekraftig drift.

Stig Ronny og Susanne er også aktive på sosiale medier for å bygge merkevaren sin, der publikum får et innblikk i hverdagen, prosjektene og den gode dyrevelferden på gården. På grunn av sitt engasjement og sin enorme arbeidsvilje har Berge gård på få år blitt en plass hvor forfall var en realitet, til å bli en plass videre generasjoner kan drive aktivt med de aller beste forutsetninger. Gode nyheter for odelsgutten Tarjei (4) og lillesøster Tuva Malene (2)!

Alf Solberg - Vestfold

Alf er en 30 år gammel bonde med et umettelig engasjement for landbruket. Han har sittet/sitter i styrer som Bygdeungdomslaget, Bondelaget, Norsvin og Tyr. Alf kjøpte seg egen gård på det åpne markedet bare 23 år gammel – Askjem gård i Andebu, der han startet med slaktegris. Men drømmen var også å komme i gang med ku. For tre år siden gikk drømmen i oppfyllelse da 34 kuer flyttet inn på gården. Alf ønsker å utrette mye, elsker å inspirere andre og er en ekte, stolt norsk bonde som virkelig bryr seg om dyrene sine. Han er et forbilde for andre unge bønder og deler sin kunnskap og erfaring om hvordan man bør skaffe seg en gård, og hvordan man best bør drive den.

Nå har Alf og kona Karianne ca. 2000 gris til slakt i året, 50 ammekuer med salg av oksekalv og oppforing til kvigene. Han driver en del jord og forpakter det meste. 100 mål med innmarksbeiter og 800 mål med dyrka mark. Slam og tallespredning vår og høst, slåing av gress og brøyting om vinteren.

Alf og Karianne er også svært behjelpelige for andre. De har også tatt seg av stell, foring og kalving for 87 ammekuer og 9 kalver en annen bondefamilie som var i en vanskelig situasjon nylig. Ordet «nei» finnes rett og slett ikke for dem. De er rett og slett varme og unike bønder, med stor omsorg og omtanke for andre enn seg selv.

Frank Bjerg Sigvaldsen – Aust-Agder

Frank (33) er positiv, realistisk, real og ikke minst engasjert! En stolt grise- og ammeku-bonde i Froland som er opptatt av at dyrene har det så bra som overhodet mulig. Han jobbet i mange år for å finne seg en passende gård på det åpne markedet, som viste seg å skulle bli en usedvanlig strevsom prosess. Han leide bygg til ammeku-besetningen sin og bygget seg sakte, men sikkert opp. Frank er ikke en fyr som gir seg så lett, og til slutt så fikk han napp. I Froland fikk han endelig en tomt og tillatelse til å bygge blant annet fjøs, våningshus og stabbur. Frank ser alltid det positive i ting og er fremoverlent. Aktiv i bondelag og diverse verv, og jobber som lokalpolitiker og ambulansearbeider ved siden av bondelivet. Frank er selv far, og for ham er oppvekst og barn det som skal ha mest fokus i livet.

Ola Peder Hobbesland – Vest-Agder

Ola Peder er født i 1993 og er kjent for å være et arbeidsjern av de sjeldne. Fra bygda si, Eiken, er han en av de unge som har overtatt hjemgården på Hobbesland. Han er ivrig og trivelig, og engasjerer seg i lokale bondelag. Han er lidenskapelig opptatt av faget sitt og deltar villig på fagmøter, der han ofte er den som ankommer aller først. Ola Peder er heltidsbonde og driver med melkeproduksjon, ungdyr og sau. Selv om han har mer enn nok å henge fingrene i på gården, stiller han gjerne opp og er med på forskjellige landbruksrelaterte arrangementer. En person som virkelig er opptatt av nærmiljøet sitt og ønsker å bidra på best mulig måte, for både dyrene og menneskene rundt seg.

Tore-Martin Kjølberg - Østfold

Det er ikke bare jobben Tore-Martin utfører som imponerer og inspirerer, det er heller måten han utfører jobben sin på. Han inkluderer menneskene rundt seg og bidrar til at folk får hjelp til å dyrke egne interesser.

I låven hans befinner det seg for eksempel en av Norges største samlinger av veterantraktorer og redskap for Ferguson, og nyere og eldre slektninger av merket. Sauene startet også som et gaveprosjekt for svigerinna hans som har hunder, særlig gjeterhunder, som sin store lidenskap. Det er ikke så enkelt å ha sauer i garasjen på et byggefelt, så en bonde som bistår med plass og tid til fôring og oppfølging er til å ta av seg hatten for. Egne interesser blir ofte tilsidesatt for at de rundt Tore Martin skal ha det bra.

Tore Martin er 32 år og tok offisielt over Brattvedt gård i Trøgstad i 2015, der han i praksis har hatt en stadig større rolle siden 16-års alderen. En bonde som virkelig ikke er redd for å satse! Han har investert i nytt grisehus med plass til 1200 dyr, korntørke med flere siloer til oppbevaring, redskapshus til maskiner og lagring av halm, utvidelse av det eldre grisehuset og nytt vedfyringsanlegg som, i tillegg til å tørke korn, sørger for oppvarming av de tre husene, samt grisehusene på gården.

Husdyrproduksjon en fulltidsjobb, og Tore Martin har vært uten en avløser i sin tid som gårdbruker, men han har selv vært klar på at ting må ofres når man velger å være en bonde. Tore Martin klager ikke over at ferier og andre fritak over lengre perioder ikke er aktuelt. Han elsker jobben sin, noe alle rundt ham merker veldig godt.

Øistein Aasen - Hedmark

Typisk for Øistein er å lære seg og gjennomføre noe han i utgangspunktet ikke kan. Da er det bare å lese seg opp, snakke med fagpersoner og hive seg på utfordringen med masse positivitet og engasjement. Eksempler på dette er lafting, snekring og restaurering. 29 år gammel sluttet han i lærerjobben og tok over familiegården i fjellbygda Vingelen med melkeku, som 11. generasjon. Nå er han 32 år og har virkelig funnet sitt kall i livet. Øistein er som skapt for bondeyrket, og elsker jobben sin mer og mer for hver dag som går. Høsten 2018 startet han på voksenagronomutdanning. Han sitter i kommunestyre og er med i bygdas museumsstyre. En dag i uken tar han også imot elever på gården som er med i det daglige arbeidet. Å tillegge seg ny kunnskap samtidig som han kan iverksette ting i praksis på gården hjemme er veldig interessant. Han har alltid vært nysgjerrig på hvordan ting henger sammen, hvordan han kan heve kvaliteten på melka gjennom fôret og alle andre ting som inngår i fjøsdrift og bondehverdag.

Øistein elsker tradisjoner og foredling av melk. Han og kona har gått ystekurs, og de lager hvitost, brunost, skjørost, rømme, smør og prim på setra. Han er også i gang med å tilby matservering av god gammeldags, hjemmelaget mat basert på lokale ressurser. Familien satser, i motsetning til de fleste andre, steinhardt på sætring og er nå i innspurten med å bli ferdig med et kliss nytt sæterfjøs.

Anders Sæleset - Hordaland

Anders er en initiativrik ung bonde på 32 år som driver melkeproduksjon sammen med kona si Randi på Sæleset Gard i Nordheimsund. Gården ligger vakkert til 300 meter over havet, med spektakulær utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna. Anders og kona er gjestfrie folk som gjerne tar besøkende med rundt på gården i forbindelse med sitt «Inn på tunet»-opplegg, og lar interesserte være med å stelle kyrne. Det var opprinnelig Randi sitt initiativ til å starte opp med «Inn på tunet», og opplegget er nå underveis i godkjenningsprosessen til å bli sertifisert, til stor glede for lokalsamfunnet, skoleelever og andre interesserte.

Det er alltid tydelig at Anders liker jobben sin som bonde. Han deler av sin tid for å lære spesielt ungdommer mer om gårdsarbeid og dyreliv. Med sin lidenskap for yrket, kjærlighet og omtanke for både dyr og natur, og sin smittende personlighet er Anders en slik type som vil inspirere mange unge mennesker til å ville følge samme vei og yrkesvalg som ham. Alltid på tilbudssiden og alltid en hjelpende hånd til dem som måtte trenge det.

Jørn Bernhard Stadheim – Møre og Romsdal

Jørn (33) er en ung, energisk bonde fra Hellesylt som er kjent for å ha tusen jern i ilden på en gang. 200 melkegeiter, 7 voksne høylandsfe med kalv, driver av en campingplass, styrer Stadheim Maskin AS, kommunal- og fylkesbrøyting om vinteren, elveeier med medansvar for villaksyngel og ikke minst – småbarnsfar. Det kreves en helt unik energi for å drive på sånn som Jørn gjør, og det stopper ikke der! Han er alltid til disposisjon for andre bønder som trenger hjelp og inviterer til stadighet skolebarn til gården for å bli bedre kjent med geit, kje og kyr. Han blir beskrevet som en meget viljesterk mann med store visjoner, som tok over et vanskelig gårdsbruk etter sin far, som i dag, etter mye svette, pågangsmot og investeringer, er blitt en lettdreven, flott og funksjonell plass, med stadig nye prosjekter som skal forbedre gården ytterligere. Et forbilde for andre unge bønder, med en merittliste som for sin alder er vanskelig å slå, og med en helt spesiell forståelse og lidenskap for kulturlandskapet og dyrene sine.

Hannah Dokken - Oppland

Vegetarianer, Oslo-jente uten førerkort, aldri sittet i en traktor, livredd kyr med en mastergrad i samtidskunst. Dette høres kanskje ikke ut som en typisk bonde. Men for Hannah Dokken ble livet snudd på hodet i 2014 da hun flyttet til Nerøygarden i Sel fra Oslo, på grunn av kjærligheten! Nå er denne Oslo-jenta blitt en dyktig og omsorgsfull bonde og budeie, med voksenagronomutdannelse, på en gård med nybygd fjøs på Selsvollene i Nord-Gudbrandsdal. Med seg har hun sitt idealistiske engasjement, entusiasme, arbeidslyst, sin kunnskap og sine sterke meninger om dyrevelferd. Hun er blitt et veldig positivt innslag i næringen og lokalmiljøet. Kunstnersjelen bevares blant annet gjennom å drive et lite galleri i en brakke som kan trekkes med traktor.

For Hannah var ikke valget om å gå fra vegetarianer til kjøttprodusent enkelt, men med en stadig økende interesse for faget, fokus på lokal matproduksjon, nasjonal matsikkerhet, bruk av utmarksressurser og beite og ikke minst god dyrevelferd gjorde at Hannah nå virkelig brenner for yrket og livsvalget sitt. Hun gir alt for å levere godt kjøtt fra dyr som har hatt et best mulig liv. Kjøttet fra gården har fått et godt rykte og er kjent for meget god kvalitet. Grasfora og lite bruk av kraftfôr. Folk skriver seg på liste nå lenge før tilbudet blir lagt ut og anerkjente turiststeder bestiller direkte fra gården. Hannah er også aktivt med i Dølafelaget og jobber med bevaringsarbeid, da rasen er en av de bevaringsverdige norske landrasene.

Solveig og Erik Kvam - Sør-Trøndelag

Solveig (27) og Erik (31) har gjort bevisste valg gjennom utdanning og i prosessen med å bestemme seg for hvilken gård de skulle overta. De har gått på landbruksskole og har bachelor innen husdyr og landbruksteknikk. Valget falt til slutt på Eriks gård i Rennebu, selv om det var et litt trist og vanskelig valg for Solveig. Odelsjenta lot kjærligheten seire. Familiegården i Rissa håper hun lillebror overtar. På gården i Rennebu bor de vegg i vegg med svigers, som nå er gått av med pensjon, men ikke helt klarer å holde fingrene unna fjøset og åkeren allikevel. Sammen med svigerforeldrene har de skapt et helt unikt samarbeid om hvordan gården drives. 30 års erfaring gjennom et helt bondeliv kombinert med moderne utdanning og eksperimentell tankegang, gir begge parter unik kunnskap som gården høster godt av. Blant annet har de utviklet og bygd en ny automatisk kalvefôringsautomat tilpasset deres fjøs.

For Solveig var livet som bonde den eneste fremtiden hun ønsket. Det eneste hun har gjort utenom er OD-dagen på skolen. Hun elsker dyr, som er den aller største grunnen til at hun ville bli bonde. Det er kjærligheten til dyrene og gleden av å se de vokse fra kalv til melkeku som gjør bondelivet interessant og meningsfylt, derfor er hun også Geno-kontakt og sitter i det lokale Tine-styret. Solveig og Erik drives av sin genuine interesse og engasjement for landbruk og gårdsdrift, derfor har de begge vært med på å starte opp nettverk for nye bønder for å få flere unge inn i næringa. Paret liker at det skjer ting i bygda, og er ofte med på å arrangere aktiviteter. De håper selvfølgelig at lille Ingrid på ett år har lyst til å ta over gården en gang i fremtiden, men dette valget skal hun få lov til å ta helt selv.

Glenn Peter Knædal - Nordland

I 2014 kjøpte Glenn Peter (31) et sauebruk på Andøya i Vesterålen, mens samboeren hans kjøpte nabobruket med melkeproduksjon, så Glenn driver både med sau og ku til daglig. Han er drivkraften bak prosjektet «Det eventyrlige vesterålslammet», som var et treårig prosjekt med fokus på bygge samhold og samarbeid for sauenæringen i Vesterålen. Målet med prosjektet var å skape økt lønnsomhet og løfte sauenæringen ved å øke produksjonen, bidra til rekruttering, og gjennomføre konkrete og målrettede tiltak. Prosjektet var vellykket og ble en veldig positiv samlingsarena for bøndene. Dermed ble Glenn godt kjent blant de andre bøndene i området. Kjent som en meget dyktig ung bonde og et forbilde for mange. Glenn er dyktig i alt han gjør, godt likt og jobber beinhardt år etter år for å levere lammekjøtt av ypperste kvalitet.

Rolf Olav Gjørven – Sogn og Fjordane

Rolf Olav på 28 år er en kreativ bonde som blir ansett som Stryns svar på Reodor Felgen. I Rolfs verden er det ingenting som er umulig, og med en ståpå-vilje til tusen gir han inspirasjon til alle rundt seg. Det er også grunnen til at så mange heier han frem. Rolf er i tillegg til å være bonde også en veldig aktiv og eksperimentell fyr. Den innovative melkebonden er involvert i et helt unikt forskningsprosjekt! Rolf dyrker nemlig mikroalger i glassrør ved hjelp av gården sine ressurser, blant annet kumøkk, som etter hvert kan ende opp i fiskefôr, brød og øl.

Tilde Sæther og Benjamin Eliassen – Nord-Trøndelag

Tilde (31) og Benjamin (28) kjøpte seg en gård i Skage i Namdalen for tre år siden, og på denne korte tiden har de sammen klart å markere seg og utrette utrolig mye. I tillegg til melkeproduksjon forer de opp kalver, med ammetanter. Begge to har solid bakgrunn innen landbruk, og allerede på videregående satte Tilde i gang forsøk med kalveforing på hjemgården; forsøk som senere skulle få konsekvenser for allmenn kunnskap om kalveforing. Sammen ler de mye, er alltid positive og alltid på jakt etter ny kunnskap og nye muligheter. Hovedfokus er på dyrevelferd, og de bygger nå på fjøset for å bedre dyrevelferden i alle ledd.

Familien brenner for norsk matproduksjon og begge ungene er aktivt med i fjøset hver eneste dag, til inspirasjon for kommende bønder i alle aldere. Med to småbarn og deltidsjobb ved siden av bondelivet har det blitt dårlig med søvn, men uten å klage står Tilde på i hus, fjøs, i traktoren og på jordet, til alle døgnets tider sammen med mannen.

Kenneth Bjerkreim - Rogaland

Når man velger å bli bonde i ung alder er det mange andre ting som må vike. Kenneth på 22 år ser på dette som en enorm mulighet og en drøm som går i oppfyllelse fremfor at han går glipp av noe, som tid med venner og slike ting som unge menn på samme alder vanligvis er opptatt av. Men Kenneth er aldri ensom i så måte. Han er kjent for å inkludere andre i saue- og grisedriften i Rogaland og finner på stadig nye ting å gjøre, som snøbrøyting og avl av gjeterhunder. Barn i området er også så heldige å få lov til å bli med å kjøre traktor! Kenneth er også svært opptatt av at alle dyr skal ha et best mulig liv, noe han har aktivt har gått ut i media og snakket om, spesielt etter grisekrisen i fjor.