Her er finalistene i Årets unge bonde

For 11. gang skal Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri kåre Årets unge bonde.

I år ble flere hundre unge bønder nominert til årets konkurranse, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Elleve kandidater ble plukket ut til å være delfinalister, før publikum stemte fram de tre endelige finalistene:

Matprodusenter under 35 år

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er at bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

– Jeg er så stolt over unge norske bønder. Årets finalister er dyktige folk som virkelig imponerer, inspirer og er innovative. Juryen står nå ovenfor et tøft valg, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Tidligere vinnere av «Årets unge bonde» 2019: Øistein Aasen 2018: Olav Høyheim Einan 2017: Cecilie Nilsen 2016: Ingve Berntsen 2015: Mats Hegg Jacobsen 2014: Tor Jacob Solberg 2013: Terje Uv 2012: Per Magnus Værdal 2011: Elisabeth Holand 2010: Roar Lima Grødeland

Annonse

Årets vinner får 20.000 kroner i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10.000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.

Juryen skal nå vurdere hvem av finalistene som blir årets unge bonde. Dette er noe av det juryen skriver om finalistene:

10. november

Kathrine Sandvold Lundgren (34 år) fra Verdalen i Trøndelag:

"Hun elsker å jobbe med melkekyr, og er glad for den gode nærheten hun får til dyra. Kathrine og mannen har hatt et ønske om å skape arbeidsplasser til dem begge på gården. Da måtte de tenke i nye baner og på mulige tilleggsnæringer. Ideen ble satt i ut i livet, og nå er paret i gang med å bygge et gårdsmeieri, der de blant annet skal lage trøndersk mozzarella."

Fonn-Holand gård, Dina Fonn Sætre og Henning Andreas Holand (35 år) fra Engleøya i Nordland:

"Etter overtakelsen har de to forbedret teknologien på gården. Nå har de GPS-styring på traktoren, og et mer presist utstyr til å sette, gjødsle og ta opp poteten. Målet er en 100 prosent salgbar avling. Parets hjertesak er å bruke alle potetene, uansett fasong og størrelse, for å redusere matsvinnet."

Randi Ødegården (32 år) fra Vang i Valdres i Innlandet:

"Nå har hun bygget ut fjøset og fornyet melkeanlegget på stølen. Randi brenner for velferdsordninger for bønder, og å vise fordelene ved å bruke utmarka. Hun peker på at sistnevnte er viktig å løfte opp i klimadebatten, og har selv formidlet viktigheten av bærekraftig landbruk og bruk av beiteressurser i mediene."

Vinneren kåres 10. november på et digitalt arrangement som sendes direkte på nett fra Bogstad gård i Oslo.

Følg Nationen på Facebook, Instagram og Twitter.

Få siste nytt rett i innboksen ved å melde deg på Nationens nyhetsbrev.