Her er finalistane i kåringa Årets unge bonde

Bak kåringa Årets unge bonde står Felleskjøpet Agri, McDonald´s Norge og Norges Bygdeungdomslag.

Før årets kåring starta valde arrangørane å endre på reglane slik at par kunne bli nominerte i lag.

Det førte til ein stor auke i talet på kandidatar og fire av 13 semifinalistar var par. Då røystinga var avslutta, stod det ein ung bonde og tre unge bondepar att for å kjempe om tittelen.

No er det ein jury som skal finsikte dei fire finalistane og bestemme kven som går sigrande ut av kampen om tittelen. Kven som blir Årets unge bonde 2021 blir avslørt på Lillestrøm i slutten av november, under landbruksmessa Agroteknikk 2021.

Finalistane i "Årets unge bonde 2021" er:

Eirik Østring (28) og Tonje Fjeldstad (30), Troms og Finnmark

Simon André Simonsen (32) og Jannike Nystøl Simonsen (34), Agder

Nora Sandberg (30) og Kristian Kydland (27), Innlandet

Sofie Høybakk (29), Møre og Romsdal

Fakta Om Årets unge bonde For å bli kandidat til Årets unge bonde må ein vere matprodusent og under 35 år, og i tillegg kunne inspirerer fleire kloke hovud og driftige hender til å finne vegen til norsk landbruk. De fire semifinalistane med flest stemmer går vidare til finalen. Det er ein jury som kårar vinnaren bland dei fire finalistane. Vinnaren får 20.0000 kroner i reisestipend, eit gåvekort på 10.000 på Felleskjøpet og avløysar i opp til ei veke. Det siste er det Norske Landbrukstenester som leverer.

Annonse

– Vi har fått mange fleire røyster enn i fjor, så det er tydeleg at årets kåring engasjerer sterkt, seier Inger Johanne Brandsrud, leiar i Norges Bygdeungdomslag.

– Det er artig å sjå at så mange par gjer det bra, fordi vi veit at det å drive gard ofte handlar om samarbeid og god arbeidsfordeling, legg ho til.

Kommunikasjonssjef i McDonald´s Norge, Veronika Skagestad, seier at kåringa er viktig for å vise fram den gode kvaliteten som norske matprodusentar leverer.

– Hos McDonald´s i Noreg kjem alt av storfekjøt, kylling, økologiske egg, lauk og poteter frå norske bønder. Rekruttering til landbruket er vikti for å sikre at vi kan halde fram å levere kvalitetsmat til gjestane våre, seier Skagestad.

– Utan den norske bonden blir det ingen burgar. Vi er difor svært glade for denne moglegheita til å gi merksemd til flinke, unge landbruks-talent, seie ho.

Styreleiar i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud, seier at dei fire finalistane er gode døme på breidda, allsidigheita og ønsket om å gå nye vegar, som finst hos mange unge norske bønder.

– For å takle morgondagens utfordringar må ein tenkje nytt, og det ser vi at det er mange unge bønder som gjer. Det er gledeleg og imponerande å sjå at neste generasjon matprodusentar både moderniserer tradisjonelle driftsformer og finn nye måtar å nytte gardens ressursar på. Det er også berekraft i praksis, seier ho.