Heinrich Jung vant Matprisen 2019

– Heinrich Jung viser på gården sin at det er mulig å drive stort med frilandsgris i Norge uten å kompromisse på kvalitet. Etter årets sjokkerende avsløringer innenfor svinenæringen er det enda tydeligere at Jung er et forbilde for hele bransjen, sier jurymedlem og matformidler Andreas Viestad.

Prisutdelingen, som fant sted på Vippa i Oslo mandag, ble en stor festaften til ære for dem som spiller en viktig rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat, ifølge en pressemelding.

Her er juryens begrunnelse for å gi Matprisen til Jung:

"Et bærekraftig måltid handler i stor grad om det som skjer før måltidet. Kvaliteten på råvarene, hvordan de håndteres og behandles gjennom hele verdikjeden, hele veien fra jord til bord. Årets vinner er kanskje mest kjent som en representant for dem som roter i jorda. Han har vist med største tydelighet at dårlig dyrevelferd og rovdrift ikke er en uheldig nødvendighet, men både en strukturell og empatisk svikt. Årets vinner er et positivt forbilde, og har ingen svin på, men i skogen! Vinneren bryr seg lite om trynefaktor, men er over middels interessert i tryner. Han kan i kampens hete være stor i kjeften, men budskapet er like dypt som trellene i vinnerens arbeidsnever. Heinrich Jung er nisjeprodusenten som viser at man kan drive stort, og samtidig vise respekt for alle levende veseners egenverdi."

Flere prisvinnere

Flere andre ble også hedret med pris.

Mette Beate Evensen vant kokkeprisen, mens undervannsrestauranten Under ble kåret til Årets kjøkken. Homlagarden ble Årets produsent, Bondens Marked Norge ble Årets formidler og Utfordrerprisen gikk til VGs matbørs. Steinerbarnehageforbundet vant Barne- og ungdomsprisen.

Fakta Matprisen Løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Trekker fram de som formidler innlegg i samfunnsdebatten om maten vår og dens opprinnelse, og også de som gjennom små grep kan skape store ringvirkninger – de får en pris for innsatsen og en utfordring for å gjøre mer. Matprisen ble etablert i 2014, og eies av Debioinfo. Samarbeidspartnere Matprisen 2019: Coop Änglamark, Meny, Millum og Matinfo, Rema 1000, Tine, Grundig, NORES, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, Økologisk Norge og Norges Bondelag.

Debioinfo, som står bak merkeordningen for økologisk mat, deler ut Matprisen i samarbeid med blant andre Tine, Bondelaget og flere dagligvarekjeder.

– Kan være nøkkelen

Morten Karlsen, jurymedlem og direktør i NHO Reiseliv, sier Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og andre mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider.

– Dette gjør vi fordi måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være nøkkelen til å møte klimautfordringene i vår tid. Vår matproduksjon må endres for å minske ressursbruken, og for å ta vare på det viktige jordlivet og sikre lokale kretsløp, sier han.