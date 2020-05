Hardangerkirsebær – dyrka i 800 år

Artikkelserien Ukas kulturminneplante er en del av Vekst, et samarbeid mellom Nationen, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Norsk Landbruksrådgiving. Ukas kulturminneplante leveres av Norsk genressurssenter.

Framleis finst den på Hageselskapet si sortsliste og er truleg den eldste sorten på denne lista. Heilt fram til vår tid har det meste av hardangerkirsebæra vore dyrka i områda der det var klosterhagar eller klostergardar, nemleg i Hardanger, kring Trondheimsfjorden og i Mjøsbygdene. Sorten har dels fått namn etter kvar den blei dyrka og namna Hardangerkirsebær, Frostakirsebær og Liermorell er brukt. Den er også kalla Glansmorell etter den blanke og glinsande overflata.

Det har vore vanleg å formeire tre av Hardangerkirsebær med rotskot. På 800 år så kan det vel hende at nokon har formeira den med frø, og mutasjonar eller endringar i arvestoffet kan ha ført til ein viss variasjon innan sorten, og det blir hevda at det finst litt ulike typar.

Eit fint tre

Treet passar fint i ein hage. Det blir ikkje stort, og har ei rund og fin krone. Som andre frukttre, trivst den best under gode veksevilkår. Treet toler nokså låge vintertemperaturar, men blomsterknoppane blir somme gonger skadde, slik at trea er utan avling etter ein kald vinter. Treet blir lite angripen av sjukdomar. Som regel blomstrar trea rikt og årvisst. Dei er sjølvfertile eller delvis sjølvfertile og kan setje frukt med eige pollen. Det er altså nok med eitt tre av sorten i hagen.

Fruktene er raude og fine og runde. Safta er fargelaus og klar, og bæra høyrer dermed til den gruppa som blir kalla amarell. Sjølv om Hardangerkirsebær høyrer med til dei sure kirsebæra, er smaken svært god. Bæra har ein mild smak med fin aroma, og bærsafta har så lite syre og så mykje sukkerstoff, at vi kan nyte fruktene direkte frå treet. Dersom ikkje fuglen tek dei, kan fruktene hange lenge på treet, og dei blir berre betre og betre, særleg om det er solskin.

Bæra toler regn i mogningstida utan å sprekke. Dette skil den frå søte kirsebær, som kan sprekke heilt i filler på ein regnvêrsdag. Fruktene har vore mest brukte til saft og syltetøy, og gav produkt med svært fin smak. Bæra har også vore brukte til gele og i kompottar, til vin og til likør.

På Bergen torg i 1665

På 1930-talet blei det omsett mykje av sorten, på enkelte bruk i Hardanger hausta dei fleire tonn i gode år. Historia om ein mann frå Hardanger som selde "kissebær" i Bergen i 1665 mens han høyrde kanonsmella frå slaget på Vågen, er velkjend i hagebrukssoga og fortel om handelsdyrking på den tid.

Hardangerkirsebær var tilrådd for handelsdyrking fram til sist på 1950-talet, og ennå står ein del tre "til eige bruk" rundt på gardsbruk og i hagar. Det er ein av dei sortane som gjerne kunne vore planta meir i tun og hagar, og i offentlege anlegg, både på grunn av at det er eit fint tre og på grunn av avlinga.

