Har samlet inn over én millioner underskrifter mot pelsdyravl

Drøye to år etter at Danmarks statsminister Mette Fredriksen besluttet å avlive all mink i landet, er minken på vei tilbake.

Fra nyttår opphørte forbudet mot oppdrett av mink som ble lansert i forbindelse med masseslaktet i 2020.

Siden har diskusjonen om forbud mot hold av pelsdyr ulmet i Europa.

Under tittelen «Pelsfritt Europa» har 60 dyrevelferdsorganisasjoner gått sammen om å få pelsproduksjon forbudt i EU.

Annonse

Det skriver nettstedet Landbrugsavisen.dk.

Organisasjonenes mål er at initiativet skal bringe saken på EU-politikernes bord.

Nettstedet skriver at dersom man kan samle inn én million gyldige underskrifter fra europeere fordelt på minst en fjerdedel av medlemslandene, må EU-kommisjonen ta stilling til et forslag. Kommisjonen er imidlertid ikke forpliktet til å handle.

Hvis de alle de innsamlede underskriftene er gyldige, er det nå nok underskrifter til å få forslaget presentert for EU-kommisjonen.