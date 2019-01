Da tørken og fôrkrisen rammet det norske landbruket i sommer var Edmund Skoie med på å kjøpe 32.000 rundballer på Island. De fleste skal ha blitt solgt til Felleskjøpet, som videre tok seg av frakt og distribusjon rundt om i landet.

Det var avisa Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

I forrige uke kom det imidlertid et nytt lass med 2100 rundballer til kai på Gismerøya Mandal kommune, rundballer som Skoie selv kjøpte på Island og som han nå prøver å selge videre.

Den siste uka har det gått i ett og nær halvparten av de importerte rundballene er solgt, ifølge Skoie selv.

1000 balle på én uke

– Jeg har solgt unna nærmere 1000 høyballer på en drøy uke. Fortsatt er det 1100 igjen, men jeg føler meg trygg på at det skal bli solgt når jeg har solgt såpass mye på en uke, sier Skoie.

Rundballer til kufôr går for 1195 kroner og hestefôr for 1600 kroner, opplyser Skoie til Nationen.

I en annonse på Finn.no selges høyet for tre kroner per kilo.

Ifølge Fædrelandsvennen har Edmund Skoie sakte, men sikkert bygd opp en betydelig hesteutstyrsbutikk på Tredal ved Vigeland. I 2016 omsatte de hesteutstyr for 26 millioner kroner. Det var først i sommer at han startet med fôrimport.

– Det er en betydelig kostnad knyttet til dette. Det er kostnader på båt, avgift på Island, avgift for å laste av og frakt fra kaia og ut til bøndene. Dette er ingen gullbutikk, sier Skoie.

– Det jeg har skjønt i løpet av høsten er at Island er et land å importere fôr fra ved en framtidig krise. Folk tror det er en steinørken, det er definitivt ikke. Dessuten er risikoen for sykdom svært lav sammenlignet med andre land som Australia, USA og Canada. Islendingene har et sinnssykt bra landbruk, sier Skoie.

Han er imidlertid ikke i tvil om at han kommer til å selge ut resten av rundballene,

– Jeg har tusen baller på kaia. Det ryker ut, det er jeg sikker på. Tilbakemeldingene fra bøndene er også svært gode, sier han.

Fornøyde bønder

Til avisa er leder i Vest-Agder bondelag, Tor Erik Leland, svært positiv til Skoies' initiativ.

– Det er kjempegodt at han hiver seg på og bidrar. Island regnes som et trygt land å importere fra. Baksiden med å importere fôr fra utlandet kan være at det bringer med seg mye sykdommer, men Island er et såpass lite og lukket land landbruksmessig at de må være blant de beste, sier han.