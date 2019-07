Skadefellingslaget i Nord-Østerdalen skjøt en ulv i juni. Nå har Fylkesmannen i Innlandet gitt løyve til å felle nok en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner i Hedmark.

Bakgrunnen for skadefellingen som det nå er gitt grønt lys til, er at det er dokumentert skade av ulv i Gammeldalen fredag. I samme område var det store skader på beitedyr etter ulveangrep i fjor sommer.

Statens naturoppsyn dokumenterte fredag at ett lam var skadet av ulv. Det ble avlivet. Ytterligere ett lam er dokumentert drept av ulv.

Leder for skadefellingslaget i Nord-Østerdalen, Jo Esten Trøan, sier at mannskapet for tiden venter på nye observasjoner knyttet til ulven.

– I kveld setter ut folk på post i de områdene hvor det er mest sannsynlig at det kan komme nye angrep, sier han.

Under den forrige skadefellingen ble det brukt såkalt løs på drevet halsende hund, en jaktmetode som går ut på at en eller flere hunder jakter ulven foran seg mens hunden bjeffer for å kommunisere hvor den er.

– Får vi en fersk nok observasjon, kommer vi til å bruke de samme hundene som sist, sier Trøan.

Skadefellingsløyvet gjelder fram til torsdag klokka 12.