Hanen Orloff galer høyt og mye – havner i retten

Det er NRK som melder om at hanen nå havner i rettssystemet.

Det hele startet med at en nabo klaget over hanens galing, og kommuneoverlegen i Halden bestemte at hanen skulle fjernes. Fylkesmannen i Østfold valgte å opprettholde vedtaket, og nå har saken havnet hos Helsedepartementets advokater.

Advokaten til hanen Orloffs eiere, Tatiana Kapstø, sier til NRK at saken aldri burde havnet i retten.

Den burde ha blitt løst hos Fylkesmannen. Jeg mener at det faktisk er en skandale for rettsstaten, sier advokat Kapstø.

Rettsaken er berammet i januar, og det er satt av en dag ved Halden tingrett.

– Kommunen gjorde en veldig dårlig jobb. Men det mest alvorlige feiltrinnet ligger hos Fylkesmannen, som ikke har gjort noen ting. Plutselig havner saken hos regjeringsadvokaten. Eierne føler at de blir overkjørt av myndighetene, og det er fattet vedtak uten hjemmel i loven. Det er en tøff sak å oppleve i Norge, sier Kapstø videre til kanalen.

Heidi Bärnholth sier striden, som har pågått i over to år, har vært en stor påkjenning.

– For det første er ikke saken ordentlig opplyst. De har ikke målt hvor høyt hanen galer. Vi har heller ikke fått møte kommunelegen. Vi mente det burde kunne gå an å kommunisere. Men det har ikke latt seg gjøre.

Overfor NRK sier regjeringsadvokat for Helse- og omsorgsdepartementet Hilde Lund mener vedtaket om å fjerne hanen Orloff er gyldig.

– Det er staten som vår klient som eier saken. Hvis vi ser vedtak som burde vært omgjort, så vil vi som regel råde klienten til å omgjøre vedtaket. I denne saken mener vi at vedtaket er gyldig, sier hun.