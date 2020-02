Handlingsplan for bioøkonomi lansert

– Handlingsplanen vil medverke til ein meir effektiv og koordinert bruk av relevante verkemiddel for utvikling av bioøkonomien, og til å gjere verkemiddelapparatet enklare og meir treffsikkert for brukarane i næringslivet. Det at Innovasjon Noreg, Forskingsrådet og SIVA no går saman om ein felles handlingsplan, er ei viktig oppfølging av regjeringa sin bioøkonomistrategi, seier næringsminister Iselin Nybø i ei pressemelding.

Handlingsplanen for bioøkonomi gir ei oversikt over tilbod og tiltak for å utvikle det biobaserte næringslivet.

Bioøkonomi omfattar verdiskaping og arbeidsplassar som er knytt til ressursar frå hav, skog og landbruk. Norsk biobasert næringsliv har ein verdiskaping på rundt 130 milliardar og sysselset rundt 130.000 personar.

– Landbruket må, i samarbeid med fiskeri- og havbruksnæringa, bli endå betre på å utnytte våre mange biologiske ressursar og medverke til reduserte klimautslepp og auka karbonopptak. Vi må utvikle det biobaserte næringslivet i Noreg. Det er viktig for både arbeidsplassar og verdiskaping, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldinga.