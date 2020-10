Han var oljefondssjefens høyre hånd. Nå har han fått avslag på å kjøpe sin tredje gård

Da nåværende oljefondssjef Nicolai Tangen fortsatt drev hedgefondet Aco Capital i London, var forvalteren Torkell Tveitevoll Eide hans høyre hånd. 40-åringen fra Klepp eier fra før av gård i både Sandnes og Egersund, og ville nå kjøpe sin tredje i Rogaland. Det fikk han ikke lov til av Sandnes kommune, skriver E24/Stavanger Aftenblad.

«Sandnes kommune kan etter ei samla vurdering etter reglane i konsesjonslova av 2003, ikkje gi Torkell Tveitevoll Eide konsesjon til kjøp av landbrukseigedomen», skriver kommunen i sitt vedtak.

Overfor avisa opplyser Eide at han vil klage på vedtaket, og at han ikke vil kommentere saken utover dét.

Forvalteren fra Klepp tjente i fjor over 40 millioner kroner, og har ifølge E24/Stavanger Aftenblad de senere årene begynt å bygge opp en portefølje innenfor gårdsbruk. Torkell Tveitevoll Eide har i et tidligere intervju med Stavanger Aftenblad sagt at han har planer om å avle opp wagyu-storfe.

«Eigedomen blir søkt erverva som tilleggsjord, og i søknadsskjema er det kryssa av for «nei» under punkt 19, der spørsmålet er om søkjar forpliktar seg til å busetja seg på eigedomen. Om omsøkte eigedom blir å sjå på som ein del av driftseininga til Eide, vil buplikt ikkje inntreffa på omsøkte eigedom, men vil kvila på driftseininga som heilhet. Slik kommunen vurderer det, høver ikkje omsøkte eigedom som del av ei samla driftseining», heter det i avslaget fra kommunen.