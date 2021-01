Han er ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri

– Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser fram til å utvikle Felleskjøpet som en positiv kraft for bonden og samfunnet, sier Svenn Ivar Fure (45), ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Ifølge en pressemelding tiltrer Fure i jobben seinest 1. juni. Selskapet han kommer fra, Norsun, er solindustrileverandør. Fure har også 15 års erfaring fra industrien med ulike lederroller i Aker Solutions, opplyses det om i pressemeldingen.

Svenn Ivar Fure er fra Stryn og er oppvokst på gård.

Viktigste oppgave

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, sier de er svært fornøyd med ansettelsen.

Annonse

– Vi er trygge på at Fure med sin bakgrunn og relevante erfaring vil fortsette det viktige arbeidet med å utvikle Felleskjøpet som bondens viktigste partner i årene som kommer, sier Skuterud.

Ifølge styrelederen blir Fures viktigste oppgave å samarbeide enda tettere med Felleskjøpets eiere og å øke konkurransekraften til selskapet.

– Gleder meg

Selv sier Fure at en avgjørende årsak for at han takket ja til jobben, er «rollen selskapet spiller sammen med stolte og dyktige bønder som sørger for bærekraftig bruk av ressursene og matsikkerhet for landet».

– Jeg har lang erfaring med industribygging og er spesielt opptatt av at vi må ha konkurransedyktige og norskeide selskaper i landet vårt. Det er med stor ydmykhet jeg går inn i jobben og ser fram til å bygge videre på de sterke posisjonene Felleskjøpet har utviklet de siste årene. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle som jobber i Felleskjøpet, medlemmene og kundene. Det er som lag og ett Felleskjøpet skal lykkes, sier han.

Terje Johansen, som har vært konstituert som konsernsjef siden mars i fjor, blir sittende fram til Fure tiltrer.