Halverte grasavlingar på Austlandet i fjor

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at grasavlingane vart om lag halvert på Austlandet i fjor. I Oslo og Akershus vart grasavlingane redusert med 60 prosent. Nedgangen var på 55 prosent i Vestfold. 43 prosent i Oppland og Buskerud. For heile landet var grasavlingane 21 prosent lågare i fjor sammenligna med året før.

Avlingane for poteter gjekk opp på landsbasis på grunn av gode avlingar i Rogaland og Trøndelag. På Austlandet gjekk potetavlingane ned med 18 prosent.

Ifølge Norges Bondelag var det eit økonomisk tap for bøndene på 5–6 milliardar kroner.

– Tala frå SSB viser tydeleg kor dramatisk situasjonen var og til dels er for mange som vart ramma i sommar. God støtte frå landbruksnæringa sjølv og frå myndigheita har vore til stor hjelp for mange bønder, men det er for tidleg å seie at krisa er over, seier leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Med andre ord meiner Bondelags-leiaren at utfordringane framleis ikkje er over for enkelte bønder som følge av tørkesommaren.

– Sjølv om tørka er over er konsekvensane av krisa framleis reelle for mange, og det er framleis minst like viktig at vi i næringa hjelper kvarandre slik flest mogleg hamnar på beina etter ei krevjande tid, seier Bartnes.

På same tid trur og håper Bartnes at vi har lært mykje frå tørkesommaren som ein kan nytte seg av i tida framover.

– Sommaren 2018 vil bli ståande igjen som ein varm og tøff vekkar for norsk landbruk. Mitt håp er at vi klarer å bruke dei erfaringane til å bli enda flinkare til å førebyggje klimarisiko i eiga drift, og eg ventar at myndigheita også styrker si satsing på klimatilpassing av matproduksjon i åra framover.