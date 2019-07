Hadde en prislapp på 30 millioner – nå er den herskapelige gården solgt

Gården Balke har 13 bygninger, og har prydet sider i interiørmagasiner. I vår bestemte eierne for å legge gården ut for salg, og nå i juli ble gården solgt. Det er ikke kjent for Nationen hvor mye gården ble solgt for.

– Det var flere budgivere og selger er godt fornøyd. Jeg er også godt fornøyd med både interessen og salgsprosessen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier eiendomsmegler i Advokatfirmaet Johnsrud & Co, Knut Westrum, i en tekstmelding til Nationen.

Gårdeier Nils Solbraa og kona Marianne Mittet Solbraa sier til Østlendingen, som omtalte saken først, at de er godt fornøyd med salget.

– Det var ganske vemodig å legge ut gården for salg. Samtidig er det godt nå som prosessen først var i gang og vi har fått en kjøper vi er fornøyd med, sier Solbraa til avisen.

Gården har om lag 570 dekar dyrket mark, og 430 dekar produktiv skog.

– Det er litt rart at gården er solgt, men godt at det har landa. Vi har hatt flere visninger hvor vi må få hele gården klar. Da må alt se bra ut, noe som har vært litt krevende. Det har gått fint, men vi kjente at det tar på å gjøre i stand alt til visning, sier Solbraa til Østlendingen.

Ifølge avisen vil ikke de nye eierne ta over gården før sommeren neste år.

Gården ligger om lag fem kilometer fra sentrum av Løten, og 13 kilometer fra Hamar.