Grøntprodusenter utfører i snitt 3,3 årsverk

Gjennom Landbrukstellingen for 2020 slapp Statistisk sentralbyrå (SSB) nylig tall som viser arbeidsinnsatsen innenfor hagebruksnæringa. Denne næringa omfatter grøntprodusentene.

I selve landbrukstellingen kommer det fram at det i alt ble utført 82,5 millioner timer med arbeidsinnsats hos jordbruksbedrifter i fjor.

For spesifikt hagebruksnæringa ble det hos 1427 jordbruksbedrifter lagt ned 8,7 millioner timer. Det betyr et snitt på 3,3 årsverk per hagebruksenhet.

Bruk av utenlandsk arbeidskraft i de mest intensive delene av grøntsesongen har vært vanlig i mange år. For fjoråret utførte utenlandske arbeidstakere 3,8 millioner arbeidstimer innenfor næringa. Det tilsvarer 44 prosent av alle timer brukt innenfor grøntproduksjon.

Det er fortsatt arbeidstakere fra Øst-Europa som er mest vanlig. Nesten én av to utenlandske arbeidstakere var fra Polen, 13 prosent fra Litauen, 10 prosent fra Ukraina og 10 prosent fra Vietnam.