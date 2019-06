Griseprodusent Henrik Mørk Eek tapte erstatningssak i lagmannsretten

Det melder Smaalenenes Avis (saken er bak betalingsmur).

Historien begynner i 2007 da Mørk Engebretsen Invest AS, hvor Henrik Mørk Eek er hovedeier, ville utvide driftsbygningen i Skiptvet i Østfold.

Etter å ha fått nei av kommune og fylkeskommune, kontaktet de advokatfirmaet Arntzen De Beschesom som sørget for at saken ble tatt til domstolene.

Borgarting lagmannsrett mente at fylkesmannens vedtak var ugyldig. Dermed fikk bøndene bygge likevel.

For sent ute

De saksøkte også staten for 14 millioner kroner i tapte inntekter og økte byggepriser i tidsrommet fra bygget kunne ha blitt satt opp hvis kommunen hadde sagt ja. Men søksmålet var fremsatt for sent. Da gikk Mørk Eek til kamp mot advokatene.

Det var ingen tvil om at advokatene ikke hadde gjort jobben sin. Alt i 2016 ble det utbetalt en erstatning på 2,7 millioner kroner til Mørk Eek.

Men Mørk Eek mente han hadde krav på ytterligere kompensasjon. Noe Oslo tingrett var enig i. I en dom fra desember 2017 ble firmaene til Mørk Eek tilkjent en erstatning på et sted mellom 8 og 9 millioner kroner fra advokatfirmaet Arntzen De Besche.

Advokatfirmaet anket dommen fra tingretten. Lagmannsretten har nå avsagt dom i ankesaken.

– Ikke vunnet fram

Lagmannsretten er enig i at Arntzen De Besche har ytt en mangelfull tjeneste. Men samtidig sier de at mørk Eek sannsynligvis ikke hadde vunnet fram med sitt erstatningskrav mot staten dersom foreldelsesfristen ikke hadde blitt oversittet. Dommerne mente med at det holder med den erstatningen som allerede er gitt. Det er ikke grunnlag for ytterligere prisavslag, ifølge Smaalenenes Avis.

Arntzen De Besche og deres forsikringsselskap ble frifunnet. Mørk Eek på sin side må betale motpartens saksomkostninger både fra tingretten og lagmannsretten. Summen er hele 1,2 millioner kroner. Han har ikke bestemt seg for å anke.

– Det meget spesielle i denne saken er at motparten mener vi har rett til erstatning. De har sågar allerede utbetalt 2,7 millioner kroner. Samtidig sier lagmannsretten at vi ikke har krav på erstatning. Det er litt underlig, sier Henrik Mørk Eek til Smaalenenes Avis.