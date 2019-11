Svinebonde må i fengsel etter ulovlig kastrering og dårlig stell

Det melder Smaalenenes Avis mandag.

Saken, som nylig kom opp i Heggen og Frøland tingrett, omhandler to tilsyn fra 2018.

Det ene tilfellet dreier seg om et dyr med brukket bein og et dyr med et stygt halesår, som ble funnet av Kjøttkontrollen. Dyrene ble avvist som uegnet for transport.

Ved et annet tilsyn kom Mattilsynet sammen med politiet. Da skal det ha blitt observert totalt åtte griser med skader eller sykdom som ikke hadde fått pleie i sykebinge.

Den tiltalte skal tidligere i år blitt ilagt forbud av Mattilsynet mot å drive med dyr.

Bonden innrømmet at han hadde kastrert 17 griser uten bistand fra veterinær.

Driften på gården skal nå være overlatt til mannens kone.

Ifølge Smaalenenes Avis mente tiltalte at Mattilsynet var ute etter ham og aldri kom med noen positive tilbakemeldinger.

Tross funn av syke dyr som ikke ble gitt pleie i egen sykebinge, kunne retten ikke utelukke at skaden hadde oppstått tett innpå inspeksjonsdagen, og at bonden dermed ikke hadde tilstrekkelig med tid til å oppdage skaden.

Videre skriver avisen at det var det vanskelig å finne rett nivå på straffen da retten ikke fant sammenlignbar rettspraksis. De mente også at aktors forslag om sju måneders fengsel var altfor streng. Denne ble redusert til fengsel i 40 dager med en bot på 20.000 kroner, samt 10.000 kroner i saksomkostninger.