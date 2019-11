Gratis selvplukk av kålrot i Stavanger

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Plukkingen vil foregå på et kommunalt friområde på Lundsneset på Hundvåg mellom 10 og 12.

Plantingen ble gjort av en bonde som har hatt avtale om å skjøtte en rekke friområder for kommunen. Området han har dyrket kålrot på skal han derimot ikke ha hatt avtale om.

– Han hadde en avtale med tidligere eier, men denne ble sagt opp av oss i 2012. Han fikk lov til å slå gresset i fjor i forbindelse med tørkesommeren. Men i år har han pløyd opp hele marka og plantet grønnsaker under en plastduk. Dette er helt uakseptabelt, og vi kalte ham inn til et møte om saken, sa leder for avdeling park og vei i Stavanger kommune, Torgeir E. Sørensen til Stavanger Aftenblad i september.

Annonse

Det hele endte med at bonden, etter først å ha blitt pålagt å fjerne grønnsaken, foreslo at den skulle gå til åpen selvplukk.

Ifølge bonden skal kålroten ha fått seg en knekk av frosten. Han og kommunen håper derimot at resten av kålroten forsvinner i løpet av helgen.

– Når all kålroten er borte fra området, vil det bli sådd til som eng igjen, sier Aina Hovden Lunde i Stavanger kommune.