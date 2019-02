God ku skal bli enda bedre

I det lille fjøset sitt på Fannremsgården har Jon Fredrik Skauge syv dyr. De tilhører rasene sidet trønderfe og vestlandsk raudkolle. Samlebetegnelsen for disse rasene er de gamle kurasene. Det er få igjen av dem i Norge, sannsynligvis bare rundt 1500 kyr.

Nå skal det tas blodprøver av 380 slike dyr. Måler er å sikre god avl i årene som kommer. For rømme- og smørprodusent Skauge kan det bety en bedre produksjon.

– Jeg ser absolutt store fordeler med dette prosjektet og sa ja før det var i gang, sier han.

Dobbelt så stort

Det er Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe som står for prosjektet. Atle Meås er med i laget, og sier det ble tatt tilsvarende prøver for ti år siden. Da ble det tatt 171 prøver, noe som gjør at årets prosjekt er mer enn dobbelt så stort.

Det er spesielt én ting en er interessert i å vite mer om. Det heter kaseiner og er kort fortalt et osteprotein. Dette stoffet gjør det mulig å yste ost. Desto høyere verdier, desto mer ost kan en få ut av melka. Nå vil en sjekke om verdiene har endret seg fra forrige prøvetaking.

– Vi tror dette kan ha endret seg litt i positiv retning. Det er i hvert fall det vi håper, sier Atle Meås.

God ystekvalitet

Det er spesielt det såkalte kappa-kaseinet som er av interesse. Akkurat dette kaseinet har mye å si for kvaliteten og utbyttet en får ut av ostemassen fra melka. Variant B er mest verdifull i denne sammenheng, og det har lenge vært kjent at de gamle kurasene gjør det bra på disse verdiene.

I tillegg til å få vite mer om kasiener, håper en også å få et godt grunnlag for videre avlsarbeid av både sidet trønderfe og nordlandsfe.

En ser imidlertid at en større og større andel av kyrne holdes som ammekyr, altså at de brukes til kjøttproduksjon. Håpet er at flere skal bruke kyrne som melkekyr.

Sidet trønderfe er mindre i størrelse enn den langt mer vanlige NRF-kua. Sidet trønderfe melker også betydelig mindre, men det er altså kvaliteten på melka som gjør at sidet trønderfe er verdt å satse på.

Ifølge Meås har interessen for sidet trønderfe gått noe ned i takt med det han beskriver som vanskelige tider for jordbruket generelt.

– Det går ned noen prosenter overalt. Men de som driver er veldig ihuga. Det er mange entusiaster som kjører på, sier han.

– Hvordan vil resultatene fra prøvene komme eierne av sidet trønderfe til gode?

– De som driver smålskalaysting kan velge dyr som er mest mulig egnet til å gi et godt resultat på ost. Da er det gode kaseinverdier som gjelder. Det kan gi bedre kvalitet på osten.

Han sier også at svenskene er betydeligere bedre enn oss når det kommer til å få fram kyr med melk som er særdeles godt egnet for osteproduksjon.

Annonse

– Norge ligger etter Sverige. Vi ligger godt an, men ikke så godt som svenskene. Vi må bygge videre på de fortrinnene vi har, sier han.

Ikke konkurransedyktige

Gårdbruker Robert Nilsson er en av dem som bidrar med sin kunnskap i prøvetakingen. Han har levert melk utelukkende fra rasen svensk fjellku i 30 år. Han har gårdsbruk i Boden, nordøst i Sverige. I dag har han en besetning på 35 kyr.

Da han startet var han optmistisk med tanke på å gjøre penger på driften. Men det tok ikke lang tid før han forstod at det ikke var mulig å øke avkastningen på disse kyrne.

De var rett og slett ikke konkurransedyktige mot andre raser som norsk rødt fe.

– Det er samme avkastning på svensk fjällku i dag som i 1990, sier han.

Han understreker at den dårlige avkastingen ikke skyldes mangel på kunnskap eller engasjement om dyrene. Det har rett og slett sammenheng med at antall dyr har blitt redusert så mye at en ikke kan drive avlsarbeid med høy avkastning som hovedmål.

Mye er tapt

Den eneste muligheten han ser for å gjøre det lønnsomt er å bli enda dyktigere på foredling av melk, det vil si ysting. I motsetning til de gamle kurasene har nyere raser ofte ikke det som trengs av såkalt osteproteiner, kaseiner, for å produsere ost. Dette er ikke et problem hos de gamle kurasene.

Nilsson er opptatt av at denne kunnskapen kommer bedre fram.

– På denne måten kan du bevare kvaliteten på produktene fra disse kyrne uten at du driver dyrene hardere. Gevinsten ved å drive slik er miljøvennlig. Samtidig taper du ikke genetisk bredde i rasen, sier han.

Men mye genetisk bredde er allerede er tapt. Han viser til at det i 1960 var 28.000 sidet trønderfe og norlandsfe som gikk gjennom kukontrollen I Norge. I 1973 gikk bare 300 dyr gjennom tilsvarende kontroll.

Under undersøkelsen som ble gjort for ti år siden, fant en ut at kasein-nivået var på rundt 40 prosent hos sidet trønderfe og norlandsfe i Norge. Dette er gode nivåer, men fjellkua i Sverige, svensk fjällku, kan vise til enda høyere verdier. Her ligger verdiene på rundt 80 prosent. Forskjellen kan enkelt forklares slik: Du får 10 prosent mer ost ut av 10 liter melk med nivåer på 80 prosent.

Viktig kunnskap

På Fannremsgården har Jon Fredrik Skauge stor tro på at prøveresultatene vil gjøre ham til en enda bedre småskalaprodusent.

Han er understreker også viktigheten av mer kunnskap om denne rasen.

Desto mer en vet om rasen og dens melkefordeler, desto lettere er det å selge inn dette som en unik rase, sier han.

Blodprøvene fra kyrne skal analyseres på Ås og resultatene vil være klare i løpet av våren.