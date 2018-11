Slik blei problematisk grågås holdt unna dyrka mark

Det er NRK som skriv om den ferske studien som har testa moglege løysingar for bønder som har problem med grågås som et av avlinga.

Dei to gardane som var med i studien dyrkar salat og kveite. På begge gardane har dei hatt store problem med grågås.

– Gåsa et ofte av avlingane våre, og vi gjer mange tiltak for å redusere skadane. På staden vi sette opp gjerde, vart problemet borte. Det fungerte utmerkt, seier Åsmund Bjertnæs frå garden Bjertnæs og Hoel på Nøtterøy til distriktssendinga.

Han meiner resultatet er så bra at det vil svare seg å investere i gjerde rundt områda der det er aktuelt.

Seniorforskar Ingunn Tombre i Norsk institutt for naturforsking (NINA) fortel at gjerda vart sette opp i den perioden der heile gåsefamiliar går og beitar på landbruksareala. I den perioden skiftar foreldra fjør og kan ikkje flyge, og gåseungane er framleis for små til å kunne ta til vingane.

Sjølv om gåsa er ikkje kan flyge i ein avgrensa periode, vil det at avlingane får fred frå gåseplaga då, truleg vere nok til at avlinga kan bli berga.

Forskaren seier også til distriktssendinga at det ikkje er naudsynt å gjerde inn heile arealet, det er nok å sette opp gjerde mot den retninga gåsa trekkjer inn frå.