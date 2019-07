Gjensidige: Mange stikker av etter å ha kjørt på dyr

– Jeg tror det er for liten kunnskap om hva en skal gjøre hvis en er så uheldig å kjøre på et dyr. Mange får seg et skikkelig støkk, blir redde og kjører videre. Det finnes dessverre også en forestilling om at det vil koste dyrt å melde fra om å ha kjørt på sau eller andre husdyr. Dette stemmer ikke, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige, i en pressemelding.

Forsikringsselskapet opplyser om at bilistene ikke taper bonus eller må betale egenandel dersom man er uheldig og kjører på en sau eller andre dyr. Det er også straffbart å ikke melde fra dersom man kjører på vilt eller husdyr.

– Det er ingenting å tjene på å ikke melde fra om at du har kjørt på et dyr. Du risikerer verken bonustap eller trenger å betale egenandel på forsikringen, sier Eklo.

Erstatningsspørsmål er noe som vil bli tatt mellom forsikringsselskapet og den enkelte bonde.

Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død, skriver Gjensidige i pressemeldingen.

– Meld fra til nærmeste gård, politiet eller viltnemnda. Merk stedet der du kjørte på dyret, slik at det blir enkelt å starte søk etter det, sier Eklo.

Tirsdag meldte NRK om at en sau hadde blitt påkjørt på Toten i Oppland uten at bilisten hadde meldt ifra.

– Da jeg kom dit var det to lam som ikke skjønte hvorfor moren lå der, sier bonde Jon Henrik Thon til kanalen.

Politiet sier også at det er pålagt å melde fra dersom en skulle kjøre på et dyr.

– Alle har en plikt til å melde ifra til politiet når de kjører på dyr. Dersom de ikke gjør det kan de bli anmeldt, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Atle B. Von Obstfelder til NRK.

Hva bør man gjøre? Fakta Stopp og observer dyret. Om dyret er dødt, prøv å få det ut av kjørebanen, eller sett opp varseltrekant Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre. Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemnda i kommunen eller Politiet. Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning. Kilde: Gjensidige