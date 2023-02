Alle tilsette i bondeeigde Felleskjøpet Agri (FKA) og i eit svensk FKA-selskap har nyleg fått beskjed om at dei får utbetalt bonus.

FKA oppgir at bonusen er på 3000 kroner per tilsett og omtrent 10 millionar kroner totalt.

«Bakgrunnen for utbetalingen er våre medarbeideres gode innsats i 2022. 2022 har vært et svært krevende år for bonden, men vi har tross usikre tider og råvaresituasjon, klart å være leveringsdyktige», uttalar konsernsjef i FKA, Svenn Ivar Fure, i ein e-post til Nationen.

– Stor verdi for bonden

Fure skriv at dei har klart å vere leveringsdyktige «takket være innsatsen til våre medarbeidere, som har gitt stor verdi for den norske bonden».

Bonusen skal ifølgje FKA utbetalast i april til alle lærlingar og faste tilsette. Dei opplyser at summen er uavhengig av stillingsprosent.

«Det var 1989 faste ansatte i morselskapet per 31. desember 2022 og det er de, samt ansatte i Granngården, som får denne bonusen. Ansatte som er på andre bonusordninger får ikke utbetalt denne bonusen», skriv Fure, som oppgir at samla bonus som skal betalast ut svarar til omtrent 10 millionar kroner.

Granngården, som FKA kjøpte i 2016 for vel 400 millionar kroner, er ifølgje årsrapporten eit heileigd dotterselskap med 108 butikkar og rundt 1000 tilsette i Sverige.

Bonus til konsernsjef

I årsrapporten oppgir FKA at dei ved utgangen av 2022 hadde 4218 tilsette totalt i konsernet, ein auke på 111 tilsette sidan året før.

Der kjem det også fram at Fure sjølv får ei bonusutbetaling på 578.000 kroner i 2023 utover eit grunnløn på 3,85 millionar kroner.

Styreleiar i FKA, Anne Jødahl Skuterud, gir i ein kommentar uttrykk for at bonusar har blitt vanlege i næringslivet og er nødvendige for å «tiltrekke seg og holde på toppledere».

«Svenn Ivar Fure har gjort en svært god jobb som toppleder i et krevende år. Han fortjener den oppnådde bonusen», skriv Skuterud i ein e-post.

Styremedlemene i FKA fekk til saman ei godgjersle på 3,2 millionar kroner i 2022 ifølgje årsrapporten.

– Veldig umusikalsk

Bonus-utbetalinga skapar reaksjonar på grasrota i jordbruket.

Jørn Suhr, som er mjølkebonde og Sp-politikar i Alta i Finnmark, kallar bonusen umusikalsk.

– Det er bra at Felleskjøpet set pris på dei tilsette, men dette er jo ein parodi. Å bruke 10 millionar kroner på dette i det som har vore det mest krevande året for norsk landbruk sidan andre verdskrig synest eg blir heilt feil og veldig umusikalsk, seier Suhr.

Han viser til kraftig prisauke på viktige innsatsfaktorar som kraftfôr og gjødsel. Suhr seier Felleskjøpet Agri har tilnærma monopol på å levere til Nord-Norge.

– Prisveksten har ført til at mange bønder slit enormt. Eg har over 400 tonn i mjølkekvote og leverer godt med kjøtt, men det siste året har vore eit reint helvete økonomisk. Det meste går ut til fôr og gjødsel. Når vi spør om prisen, så svarar Felleskjøpet at prisane er skorne til beinet. Då er det grunn til å stille spørsmål ved kor dei har fått desse 10 millionar kronene frå, seier Suhr.

– Bør opp på årsmøte

Suhr seier målet med eit samvirke som Felleskjøpet er å halde prisane på innsatsfaktorane for bønder nede, noko han stiller spørsmål ved om står ved lag.

– Mange meiner dei har mista bakkekontakten, noko eg meiner dette er eit bevis for. Dei har distansert seg enormt frå bonden, seier Suhr.

Han har sjølv vore lokallagsleiar i Alta Bondelag i mange år. I dag er han leiar for det lokale produsentlaget til Tine.

Suhr trekker fram 10 millionar i bonus for tilsette i kontrast til forslaget om 45 millionar kroner i bonus eller etterbetaling for bøndene som eig FKA. Han stiller spørsmål ved om bonusen for tilsette også burde avgjerast på årsmøtet til våren.

– Når det er såpass store summar, så meiner eg dette burde avgjerast av årsmøtet. Bonusen på 10 millionar kjem også samtidig med at Felleskjøpet legg ned kraftfôrproduksjonen i Nord-Norge for å spare 6-7 millionar kroner. Det er så mange ting som blir så fullstendig feil med dette, seier Suhr.

Suhr understrekar at han ikkje rettar kritikken mot dei tilsette som får bonusen.

– Det er viktig å ta vare på dei tilsette, men i år blir dette veldig feil, seier han.

– Stolte

Nationen har bede FKA kommentere at bonusen blir omtalt som umusikalsk og reaksjonar på at dette skjer i ei tid der bønder har fått kraftig prisvekst på alt frå gjødsel til kraftfôr.

Konsernsjef Svenn Ivar Fure svarar slik:

«Kostnads- og prisveksten i 2022 har vært krevende, både for den norske bonden og Felleskjøpet. Vi stolte av at vi har klart å levere det resultatet vi har gjort i den situasjonen vi har vært i – i tillegg til vi har gjennomført store investeringer i nødvendig infrastruktur. Summen av dette har kommet den norske bonden til gode».

Fure skriv vidare at dei gjennom «enorm innsats fra våre medarbeidere» har lukkast med å vere leveringsdyktige, samtidig som dei ifølgje Fure har handtert mange kriser som inflasjon, prisvekst, auka straumprisar og lågare forbrukaretterspørsel.

«Det gode resultatet gjør at vi kan foreslå å dele ut over 45 millioner kroner til våre medlemmer og eiere, samtidig som vi også har mulighet til å gi en bonus til våre hardtarbeidende medarbeidere», skriv Fure.

Skuldingar om at prisane er auka meir enn nødvendig og at FKA har mista bakkekontakt og distansert seg frå bønder svarar Skuterud slik på:

«Vi har jobbet beinhardt gjennom hele 2022 for å være leveringsdyktige og sørge for lavest mulig marginer til bonden. Da er det naturlig å belønne alle medarbeidere for innsatsen de har lagt ned. Vi deler også overskuddet med alle eierne», skriv Skuterud.