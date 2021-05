Gir lettelser for innreise av sesongarbeidere

Siden slutten av mars har det vært en søknadsordning for bønder i grøntnæringa som ønsker å få sesongarbeidere inn i landet.

"På grunn av de strenge innreiserestriksjonene er terskelen for hva som er ansett som kritisk for ivaretakelse av drifta, satt høyt. Så langt har det som hovedregel kun blitt godkjent innreise for utlendinger som enten har jobbet hos foretaket før, eller som kan vise til fagbrev eller dokumentasjon på annen relevant utdanning", skriver Landbruksdirektoratet på egne nettsider.

Per 28. mai er det godkjent 2333 søknader, og det er gitt 302 avslag. 228 søknader ligger også til behandling.

Men nå endrer de på regelverket. Landbruksdirektoratet skriver at det fortsatt vil være "strenge vurderinger" for å få utenlandsk arbeidskraft inn til Norge under pandemien, men at det nå også åpnes for at "tre års relevant praktisk erfaring fra andre foretak i grøntnæringen kan gi grunnlag for innreise".

"Endringen iverksettes fordi det i tiden fremover i all hovedsak er relevant praktisk erfaring som er viktig for arbeidsoppgavene som skal utføres, f.eks. innhøsting", skriver direktoratet.

Både krav om forhåndsgodkjente karantenelokaler og innreise- og karanteneregelverk opprettholdes som tidligere.