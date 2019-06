Gilde trykket dyrevelferdsannonse etter NRKs grisedokumentar

Dokumentaren som ble sendt på NRK onsdag kveld, viser opptak som er gjort med skjult kamera over en periode på fem år.

Torsdag morgen rykket Gilde, som er en av Norturas fremste merkevarer, ut i flere av landets største aviser med en dobbeltsidig annonse med reklameteksten «Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk og at dyra har hatt det bra. Holder man ikke standarden for dyrevelferd, leverer man ikke kjøtt til Gilde.»

Annonse

– Hadde jeg vært medierådgiveren deres, hadde jeg sagt at disse annonsene er bortkastede penger. Ingen tror på det de skriver i lys av det man så i dokumentaren, sier kommunikasjonsekspert Elizabeth Hartmann til Nettavisen.

Assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura, Eskil Pedersen, sier til Kampanje at han forstår at annonsen kan provosere, men at det var nødvendig.

– Det må være et før og etter denne filmen. Derfor er vi krystallklare på at kjøper du Gilde-produkter, så skal forbruker være helt trygg på at dyra har hatt det bra. Det sier vi av en grunn, sier Pedersen til Kampanje.

– Historien om at grisene har det godt i norsk industrilandbruk, en historie de har brukt store ressurser på å pumpe ut i Norge, er nå avslørt som usann. At de da fortsetter denne uærlige fremstillingen viser at dette er en organisasjon som setter salget av pølser og bacon langt over dyrenes velferd, sier produsent i Piraya film som står bak filmen, Bjarte M. Tveit, til VG.