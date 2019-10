Gigantgård solgt i Sverige

– Det er riktig at Engelholm nå er solgt. Jeg kan dessverre ikke uttale meg om prisen da det er en del av avtalen, sier eiendomsmegler Karl Danielsson til Nationen.

Engelholms herregård i St. Annas skjærgård i Östergötland ble lagt for salg på det åpne markedet i april i år. Prisantydningen ble satt til 125 millioner svenske kroner, noe som tilsvarer nærmere 115 millioner norske kroner.

– Kjøperen driver et eiendomsselskap og har flere andre gårder. Eiendommen er solgt samlet. Den nye eieren ønsker å bruke skogen selv, og vil fortsette å leie ut deler av eiendommen. Eieren vil også sette i gang et omfattende investeringsprogram som trolig vil vare i 5–10 år, sier Danielsson.

Ifølge nettstedet Atl.nu, som først omtalte salget, er det Fredrik Solgesjö som nå har kjøpt landbrukseiendommen. Solgesjö kjøpte sin første gård i 2001, og eier i dag nærmere 3000 hektar skog i Småland og Östergötland.

Eiendomsmegler Karl Danielsson sa tidligere til Nationen at det er langt tid mellom hver gang en slik eiendom er ute for salg på det åpne markedet.

– I svensk målestokk er dette en veldig stor eiendom. Det er kun et fåtall ganger at tilsvarende eiendommer har vært ute for salg på det åpne markedet, sa Danielsson.

Eiendommen består av 900 hektar fastland, samt 120 hektar åker og beitemark. 1000 hektar med vannområde, 700 hektar skog, en hovedbygning fra 1700-tallet, i tillegg til 20 hytter og fritidshus.

Landbrukseiendommen har også store vannområder i Östersjön som inkluderer 20 øyer.

Ifølge Danielsson var det familien Spens som eide gården gjennom et selskap, noe de har gjort i 300 år.

Danielsson mente den gang at målgruppen først og fremst var svenske og utenlandske investorer med stor interesse for kultur, jord, skogbruk, jakt og friluftsliv.

– Mulighetene til jakt og fiske er gir store muligheter. Utleie av boliger er en av de større delene av gårdens drift, sammen med skogbruk, sa han.