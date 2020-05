Giganten i kjøkenhagen med kinesiske anar

Planten kom frå Asia til Europa via Russland i mellomalderen. Det var først på 1800-talet at nokon fann på å ete rabarbra. Det skjedde i England og spreidde seg derifrå. Dei sure stilkane blei særleg etterspurde då sukkerproduksjonen tok seg opp i Karibia.

Den første sikre kjelda om rabarbradyrking i Norge er frå 1771. Planten vart då berre nytta til medisinsk bruk. Som «matrabarbra» vart den først innført etter at engelske sortar vart kjende på siste halvdel av 1800-talet. Sidan vart ulike typar rabarbra spreidde over heile landet og i alle sosial lag av folket. At rabarbra var ein av dei første vekstane ein kunne hauste om våren var truleg ei viktig årsak til at rabarbra vart populær i privathagane. Det var ei av dei første kjeldene til C-vitamin om våren.