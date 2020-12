Gigantanlegg for vertikalt landbruk åpnet i Danmark

Radene går fra gulv til tak i gigaanlegget til oppstartsbedriften Nordic Harvest. Arealet er på sju kvadratkilometer.

Produktene vil kunne høstes 15 ganger i året, til tross for at plantene aldri ser verken dagslys eller fruktbar jord, fordi de døgnet rundt har lilla lys på seg fra 20.000 spesialiserte LED-lamper. I det futuristiske anlegget leverer små roboter frø fra hyllerad til hyllerad.

Det er ventet at 200 tonn grønnsaker kan høstes i løpet av første kvartal neste år, og med tida opp mot 1.000 tonn i året, når anlegget drives for full maskin, forklarer Nordic Harvest-toppsjef Anders Riemann.

Det vil gjøre anlegget til en av Europas største av sin sort.

Anleggene har blitt møtt med skepsis fra mange som driver med mer tradisjonelt jordbruk, med spørsmål om produksjonskapasiteten og strømforbruket. Men ifølge Riemann har anlegget store klimafortrinn, med kortreiste produkter og bruk av grønn elektrisitet.

Annonse

– En vertikal gård kjennetegnes ved at den ikke skader miljøet, ved å gjenbruke alt vann og næring og gjødsel, sier han.

Ifølge Riemann skal all elektrisiteten til anlegget komme fra vindmøller. Han hevder også at anlegget hans trenger én liter vann per kilo med produkt, tilsvarende 40 ganger mindre enn undergrunnsanlegg og 250 ganger mindre enn i store åkre.

Urbant landbruk åpner også for at det på landområder som tidligere er brukt til å kun dyrke ett produkt, kan gjenplantes skog, sier Riemann.

(©NTB)