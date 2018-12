Geitebonde: – Med redusert kvote blir det mindre lønnsomt

Onsdag ble kvotene for både ku- og geitemelk for 2019 fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Resultatet ble at bønder med kyr får bruke 98 prosent av melkekvota, mens bønder med geiter bare får levere 94 prosent av melkekvota neste år. Hogne Homberset, geitebonde i Volda, mener at ytterligere redusert kvoteoppfylling fører til dårligere økonomi.