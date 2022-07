Gartnerier har sagt opp ansatte på grunn av strømprisene

– De høye prisene på strøm gjør at flere gartneri har tatt tunge beslutninger om å redusere sin produksjon. Enkelte har sagt opp eller permittert ansatte. Det er veldig alvorlig, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund til NRK.

Forskjellen i strømpris har aldri før vært så stor som nå, og flere kraftanalytikere spår at det vil bli verre til vinteren. I juni har gjennomsnittprisen på strøm vært 17 ganger billigere nord for Dovre enn i Sør-Norge.

– Forskjellen i strømpris er ikke rettferdig og er helt ubegripelig, sier agurkdyrker Johan Morten Vold fra Frosta i Trøndelag, som bor på den siden av landet der strømmen er billigst.

Norsk Gartnerforbund frykter konkurser i næringen og krever strakstiltak for å hindre at det skjer. Kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson, sier til NRK at strømmen snart skal flyte noe bedre mellom nord og sør.

– I løpet av neste år tar Statnett i bruk en ny markedsløsning som gjør at vi kan utnytte dagens nett bedre. Da vil vi kunne overføre mer strøm der det i dag er begrensninger.

