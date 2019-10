Gartnerhallen krever 35 millioner i erstatning fra KPMG

I april i fjor ble to menn idømt fengselsstraffer på henholdsvis fire år og fem år og ti måneder for underslag mot Gartnerhallen.

Fra 2007 til 2017 underslo de to, en bonde og Gartnerhallens daværende regnskapssjef, til sammen 49 millioner kroner.

Tirsdag begynte Gartnerhallens erstatningsssak mot revisorfirmaet KPMG, som førte revisjon for Gartnerhallen i hele perioden, melder Nettavisen.

Gartnerhallen krever 35 millioner kroner i erstatning fra KPMG. Resten av tapet skal dekkes inn fra konkursboet til bonden og eks-regnskapssjefen.

– Forutsigbar revisjon

Bakgrunnen for at Gartnerhallen krever penger fra KPMG, er at de mener revisor burde ha avdekket underslaget.

Annonse

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett skriver Gartnerhallen at KPMG har planlagt revisjonen dårlig, vært for forutsigbare og basert for mye av gjennomgangen på excel-ark og annen dokumentasjon de fikk oversendt fra den nå underslagsdømte regnskapssjefen.

– Jeg har ingen kommentarer til saken nå. Saken skal behandles i retten, og det er ikke riktig av meg å kommentere spørsmål som retten skal ta stilling til, skriver administrerende direktør Elisabeth Morthen i en SMS til Nettavisen.

"Svært profesjonelt"

KPMGs kommunikasjonsdirektør Guro Steine viser overfor Nettavisen til KPMGs sluttinnlegg i saken. Der står blant annet følgende:

«Styret kan ikke misligholde sine egne plikter, for så å lempe ansvaret over på revisor. Gartnerhallens styre hadde god innsikt i driften og kontrollrutinene i foretaket, og KPMG har desusten kommunisert sentrale forhold av betydning for internkontrollen til styret når det har vært nødvendig.»

KPMG skriver også at «underslaget var svært profesjonelt utført».