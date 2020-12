Gardsdrift på høgskulenivå gjennom 161 år

Noregs landbrukshøgskule på Ås, som i dag heiter Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU), har drive gardsbruk sidan 1859 og har utvikla seg i takt med tida og forskinga.

Erling A. Tveit har samla historia til gardsverksemda ved skulen i bokform og gir samstundes eit innblikk i utviklinga av norsk landbruk generelt fram til i dag. Han er sjølv pensjonert driftsleiar ved høgskulen.

Landbrukshøgskule på prestegardsjord

Etter å ha vurdert ei rekkje landbrukseigedommar vart det bestemt at Den høiere Landbrugsskole skulle etablerast på eigedommen til Ås prestegard i Akershus. Her fanst det god jordbotn med vekslande jordartar, området hadde dessutan eit bra klima og var lett å kome til å frå.

Vedtaket vart gjort i Stortinget i 1854. Med 56 mot 42 stemmer vart det bestemt å kjøpe prestegarden. Det vart løyvd 30.000 spesidalar til byggjearbeid og 20.000 spesidalar til kjøp av garden. Svenske Fredrik A. Dahl vart tilsett for å leie oppdraget med å etablere landbruksskulen. Arkitekt P.H. Holtermann teikna dei nødvendige bygningane.

Dyrking, avlsarbeid og testing av reiskap

Ved oppstarten av skulen starta eit enormt arbeid for å få all innmark i hevd, fortel Erling A. Tveit i boka. Elevane ved skulen vart visstnok brukt i praktisk arbeid ut over det skuleplanen tilsa.

Boka «Gårdsbruket ved Norges landbrukshøgskole» tar for seg det omfattande arbeidet med forbetring av jorda som blei utført den første tida, og blant anna om eksperimentfeltet for utprøving av nye plantar. Her blei også handelsgjødsel frå den tida testa, hovudsakeleg peruguano og beinmjøl. Det vart kjøpt inn avlsdyr av gode husdyrrasar frå utlandet som gav grunnlaget for avlsarbeidet.

Rundt førre hundreårsskiftet blei eige fjøs bygd for ei meir omfattande forsøksverksemd. Heile tida var ulike nye maskiner og reiskapar til utprøving og vurdering, noko som seinare førte til etablering av maskinprøveanstalten.

Gardsbruket var viktig for at teoriundervisning og praksis ved skulen kunne gå hand i hand. Hovudoppgåva til bruket har i alle år vore å vere til hjelp for forskingsarbeidet ved skulen innan plante- og husdyrproduksjon.

Studentar i ulike fag

Opp gjennom tidene har mange teke utdanninga si på Ås. I dag er institusjonen Noregs mest sentrale og leiande forskings- og lærestad for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har fleire forskingsinstitutt og -miljø innan landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingsstudiar, økonomi og teknologiske disiplinar. NMBU tel i dag 6.000 studentar og 1.800 tilsette.

